У прокурора Севастополя забирают землю в Балаклаве

Прокурор Севастополя Игорь Шевченко лишился земельного участка в Балаклаве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 1 тысячу квадратных метров Шевченко получил в собственность весной 2010 года. Правительство Севастополя, в последнее время активно изымающее у горожан землю, переданную им в украинский период, сочло ту сделкой незаконной. Балаклавский суд позицию чиновников поддержал и постановил «истребовать из незаконного владения в собственность города» участок по адресу Фиолентовское шоссе 102/21.

Вердикт суда может быть обжалован в установленном законом порядке, что прокурор Севастополя, скорее всего, и сделает.

Отметим, в 2017 году суды первой инстанции рассмотрено более 2 тысяч дел об изъятии в пользу города земельных участков у севастопольцев. Горожане выиграли лишь 15 из них.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 25.01.18

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