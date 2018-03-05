До выборов президента осталось 13 дней: в Севастополе обостряется конфликт между губернатором и прокуратурой

Прокуратура нагрянула в «гости» к губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники прокуратуры пожаловали домой к градоначальнику накануне днем. По словам губернатора, они явились по заявлению местных жителей. «Я арендую дом в Севастополе. Вчера прокурор решил этот дом осмотреть. Он у меня указан в декларации. Но, наверное, у нас прокуратура в последнее время стала адресным бюро, которое по заявлению жителей из определённого села, видимо, жаждало его осмотреть», – цитирует «Новый Севастополь» Овсянникова. Визит сотрудников прокуратуры Овсянников назвал незаконным и на аппаратном совещании потребовал от местного прокурора Игоря Шевченко и его «компании» «не лезть в чужой дом».

«Обвиняемый» Шевченко на совещании отсутствовал, видимо, поэтому версию второй стороны присутствовавшим недовелось услышать.

Между тем, проявляет местная прокуратура интерес не только к губернатору Севастополя, но и к главному городскому архитектору Александру Моложавенко, в отношении которого возбуждено уголовное дело. При этом, по мнению Овсянникова, прокуратура вновь занимается не тем чем требуется: «Вместо того чтобы прокуратуре заниматься незаконными фальшивыми документами, прекращать незаконное строительство, у нас есть давление на Александра Павловича», – заявил губернатор и уточнил, что претензии ведомства связаны с незаконным строительством в парке Победы, разрешение на которое было получено еще в марте 2014 года: «14 марта 2014 года в один день на ул. Подводников в парке Победы были выданы задание на проектирование, в этот же день был сдан проект, сделанный в Киеве, и в этот же день пройдена экспертиза», – заключил Овсянников.

Как сообщал «Новый День», в январе текущего года прокурор Севастополя Игорь Шевченко лишился земельного участка в Балаклаве, который он получил в собственность весной 2010 года. Правительство Севастополя, в последнее время активно изымающее у горожан землю, переданную им в украинский период, сочло ту сделкой незаконной. Балаклавский суд позицию чиновников поддержал и постановил «истребовать из незаконного владения в собственность города» участок по адресу Фиолентовское шоссе 102/21.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 05.03.18

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