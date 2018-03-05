«И если есть, кто приходит к тебе…» В Севастополе рассказали, почему силовики пришли домой к губернатору

У сотрудников прокуратуры Севастополя были веские основания, чтобы нагрянуть домой к губернатору Дмитрию Овсянникову. Об этом заявила соавтор инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова, предположив, что надзорное ведомство не стало бы самостоятельно принимать подобных решений, предварительно не получив согласования.

«Я могу на 99% утверждать, что самодеятельность подобного рода не присуща нашей прокуратуре. Раз это произошло, значит, это было санкционировано. И согласовано с начальниками «сверху»», – сообщила РИА «Новый День» Ольга Дронова.

По ее мнению, подтолкнуть на осмотр дома Овсянникова сотрудников надзорного ведомства не мог бы даже конфликт между правительством Севастополя и прокуратурой. И, скорее всего, прокурорский визит означает, что «начались какие-то движения в отношении действующей власти».

Как уже сообщал «Новый День», об осмотре арендуемого дома, основанием для чего стало заявление местных жителей, сообщил сам Овсянников на аппаратном совещании, назвав визит прокуратуры «незаконным» и потребовав от прокурора Игоря Шевченко «не лезть в чужой дом». При этом он обвинил надзорное ведомство в давлении на главного городского архитектора Александра Моложавенко.

По мнению крымского общественника Александра Талипова, затяжной конфликт между исполнительной властью и прокуратурой негативно сказывается на развитии города.

«С одной стороны, Овсянникова можно понять. Так как осмотр жилья может проводиться только на основании решения суда либо во время неотложных следственных действий. Данных о том, что возбуждено уголовное дело, нет. Есть какое-то мнимое обращение граждан, на основании которого прокуратура решила провести осмотр. Если есть основание предполагать, что Овсянников указал недостоверные сведения в декларации по площади дома или арендной плате, то осмотр дома проводить не надо. Можно запросить у регистрационных служб кадастровую оценку земельного участка, дома, попросить предоставить договор аренды, а также посмотреть документы БТИ, в которых будет указана площадь, если есть сомнения», – рассказал РИА «Новый День» Александр Талипов.

По мнению общественника, конфликт между правительством и прокуратурой довольно серьезный, с однозначным исходом – финалом станет победа одной из сторон.

«В этой борьбе «выживет» только один. Вот кто именно – пока большой вопрос. Та «наглость», с которой действуют прокурор и Овсянников, дает основание предполагать, что они оба уверены в поддержке и в своей скорой победе. Я думаю, недолго осталось ждать момента, когда станет известно, кто на самом деле победит. Такие демонстративные действия не должны остаться без внимания того же федерального центра», – заключил Александр Талипов.

А севастопольский общественник Ленур Усманов уверен, что в действиях прокуратуры нет ничего незаконного. Он связал осмотр арендуемого Овсянниковым дома с выполнением «надзорных функций» без политической подоплеки, которые вероятно были согласованы на материке. Также общественник напомнил о критике, которое правительство Севастополя обрушило на прокуратуру после требования расторгнуть контракт с ООО «Правозащита» – юридической фирмой, действующей от имени ДИЗО в судах по изъятию у севастопольцев земельных участков.

«Овсянников недавно заявил о том, что есть ряд чиновников в силовых структурах, в том числе в МВД, судах и прокуратуре, которые мешают ему навести как бы законный порядок в сфере земельных отношений. Таким образом, он четко дал понять, что прокуратура, возглавляемая Шевченко, с его точки зрения, препятствует возврату земельных участков из незаконного нахождения у отдельных граждан», – рассказал РИА «Новый День» Ленур Усманов, добавив, что прокурор придерживается иного мнения: изъятие земельных участков, полученных гражданами в украинский период, нарушает их конституционные права.

В дальнейшем в правительстве Севастополя сочли незаконным получение земельного участка самим Шевченко. Чиновники обосновали свою позицию в Балаклавском суде, который постановил истребовать собственность прокурора в пользу города.

«Конечно же это прецедент для всей России. Как это, у прокурора федерального города вдруг изъяли земельный участок? Тем самым, по сути дела, поставив крест на его карьере, обвинив в якобы предвзятости. Это, само собой, грозит последствиями в виде снятия с должности прокурора Шевченко, как человека, который заинтересован в тех или иных земельных махинациях, о которых заявляет Овсянников», – считает Ленур Усманов. По его мнению, в правительстве могут использовать этот случай для получения поддержки и одобрения своего курса со стороны федерального центра.

В то же время, по словам общественника, одно из важнейших направлений работы прокуратуры – выявлять нарушения при освоении федеральных средств, что в Севастополе нередко оборачивается уголовными делами. И что впоследствии сказывается на репутации Овсянникова как управленца и вызывает сомнения по поводу компетентности правительства, заключающего контракты.

«То, что прокуратура копает под Овсянникова, – это далеко не секрет. И я не удивлюсь, что в ближайшее время мы увидим и снятие с должности, и арест, и посадку высокопоставленных членов правительства», – заключил Ленур Усманов, предположив, что отставка Овсянникова может случиться уже в этом году.

У версии, что «явление» прокурорских в доме губернатора – это предвестник больших перемен, немало сторонников. «Эта жесть с проверкой дома Овсянникова – это не просто так жесть. Это ответ одной группы влияния (или, возможно, коллективный ответ) на неумение губернатора выстроить нормальные отношения в Севастополе, – пишет телеграмм-канал РИА82. – Силовики, военные, застройщики, простые севастопольцы... С кем еще не поссорился Овсянников?!

И тут пресс-конференции, заламывание рук в молитвах и громкие заявления не действуют. Это тектонические сдвиги начались».

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 05.03.18

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