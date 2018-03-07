Кто обыскал дом и спальню губернатора Севастополя? Прокуратура отрицает визит к Овсянникову

В прокуратуре Севастополя опровергли заявление губернатора Дмитрия Овсянникова о визите сотрудников ведомства в его дом.

Как сообщал «Новый День», 5 марта на аппаратном совещании Овсянников заявил, что в выходной день сотрудники прокуратуры нагрянули в его арендуемое жилище. По словам градоначальника, основанием для визита якобы стало заявление местных жителей. Он также подчеркнул, что незваные гости хотели осмотреть «спальни, комнаты и все остальное». Овсянников назвал визит «прокуратуры» «незаконным» и потребовал от местного прокурора Игоря Шевченко и «компании» «не лезть в чужой дом».

Как сообщил РИА «Новый День» старший помощник прокурора города Севастополя по взаимодействию со средствами массовой информации Юрий Писанко, руководством прокуратуры решение об осмотре дома губернатора не принималось. «Вы понимаете, прокуратура в воскресенье не работает. Кто к нему приходил, я не готов сказать. Но то, что наше руководство не давало никакого приказа – это 100%. Надо выяснить, кто это был, интересная ситуация получается», – рассказал РИА «Новый День» Писанко.

Остается только гадать, кого впустил в свой дом губернатор Овсянников: возможно, он принял прокурорских из «центра» за местных сотрудников прокуратуры, или к губернатору наведались в гости украинские диверсанты, а, может, и не было никого…

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 07.03.18

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