Силовики взяли в «разработку» членов правительства Севастополя

Высокопоставленные чиновники правительства Севастополя попали в «разработку» силовых структур.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной активности правоохранительных органов могут быть коррупционные схемы, вскрывшиеся в последнее время.

Напомним, в марте к губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову нагрянули сотрудники прокуратуры. Желание представителей надзорного ведомства осмотреть жилище вызвало возмущение у губернатора, который потребовал от руководства прокуратуры Севастополя «не лезть в чужой дом». Однако в региональном надзорном ведомстве опровергли слова Овсянникова, подчеркнув, что руководство прокуратуры Севастополя не давало подобных поручений. Что вызвало у наблюдателей предположение: к Овсянникову приходили вовсе не работники надзорного ведомства, а представители других силовых структур.

Между тем, как утверждают инсайдеры, сейчас руководству Севастополя могут грозить более серьезные проблемы, чем осмотр жилья. Так, с середины июля заместитель губернатора Илья Пономарев не появляется на правительственных мероприятиях, а его телефон отключен. По одной из версий, вице-губернатор взял отпуск и даже находится в Севастополе, однако, по сведениям инсайдеров, у Пономарева были другие планы на это время.

​«Исчезнувшего на месяц первого зама Овсянникова – Пономарева, вернули с острова Мальта, куда тот перевез семью, и где хотел стать резидентом по программе «гражданство за инвестиции». Пономарев не входит в санкционный список ЕС, – сообщении Telegram-канала «Крымский канал». – Говорят, Пономарев пытался вложиться в мальтийские облигации (около 500 тысяч евро) и приобрести там недвижимость, чтобы максимально быстро получить местный паспорт».

Отметим, что Пономарев официально считается самым «богатым» членом правительства Севастополя. Его задекларированные доходы в разы больше тех, что указывает в отчетных документах губернатора Овсянников. В 2016 и 2017 годах Пономарев задекларировал 24 миллиона 859 тысяч рублей и 13 миллионов 472 тысячи рублей соответственно, того как губернатор Севастополя в те же периоды заработал всего 3 миллиона 941 тысячу рублей и 4 миллиона 286 тысяч рублей. До получения должности в Севастополе Пономарев руководил Агентством инвестиционного развития Удмуртской республики.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 20.08.18

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