Губернатор Севастополя стал зарабатывать больше, но его зам все равно богаче

Материальное положение губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова улучшилось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2017 году ему удалось заработать почти на 400 тысяч рублей больше, чем в 2016 году. Информация о доходах Овсянникова и его заместителей опубликована на официальном сайте правительства.

В 2017 году губернатор заработал 4 миллиона 286 тысяч рублей, когда как в 2016 – 3 миллиона 941 тысячу рублей. В его собственности сохранился жилой дом площадью 162 квадратных метра, земельный участок площадью 2 тысячи 363 квадратных метра, а также автомобиль Lexus GX, мотоцикл Yamaha YBR125ESD, моторная лодка «Казанка-5М4», два снегохода. В прошлом году губернатор обзавелся двумя прицепами.

В то же время доходы его супруги снизились: в 2017 году она заработала 35,6 тысяч рублей, в 2016 – 50,3 тысяч рублей. Скромные доходы не помешали г-же Овсянниковой приобрести снегоболтоход. В ее собственности также остались три квартиры, площадь которых составляет 89,9, 83,3 и 83,5 квадратных метров, и автомобиль Mercedes Benz ML350.

Самым богатым среди вице-губернаторов, как и в прошлом году, оказался Илья Пономарев. Его доходы хоть и уменьшились, но снова в несколько раз превысили сумму, которую задекларировал Овсянников. В 2017 году он заработал 13 миллионов 472 тысячи рублей, в 2016 – 24 миллиона 859 тысяч рублей.

Меньше всех из заместителей Овсянникова заработала Алсу Гайнутдинова. Ее доход в 2017 году составил 3 миллиона 179 тысячи рублей.

Как уже сообщал «Новый День», по итогам 2017 года самым богатым депутатом Заксобрания Севастополя стал экс-спикер Алексей Чалый. Его доходы сократились в пять раз, что, тем не менее, не сместило его с позиции лидера по сумме заработка.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 08.05.18

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