До выборов президента осталось 11 дней: в Севастополе требуют отправить в отставку главу горизбиркома

За 10 дней до первых в истории Севастополя выборов российского президента скандал с избирательными комиссиями получил резонансное продолжение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители политических и общественных организаций города потребовали уволить председателя горизбиркома Александра Петухова. Свое требование политики изложили в резолюции, направив ее в адрес главы ЦИК России Элле Памфиловой.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о массовых увольнениях членов участковых избирательных комиссий, которые пожаловались на слишком маленькие зарплаты и несоизмеримо большой объем работы. Однако сам Петухов выступил с опровержением информации об увольнениях, заявив, что в избирательных комиссиях была проведена кадровая ротация. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отстранился от происходящего в избиркоме, подчеркнув, что его работа не входит в зону ответственности правительства.

Как пояснил корреспонденту РИА «Новый День» второй секретарь горкома КПРФ Роман Кияшко, у политических и общественных организаций Севастополя накопился целый ряд замечаний к работе горизбиркома.

«Главным «спусковым крючком» стало то, что порядка 300 членов УИК подали заявления о снятии полномочий. Причем эта цифра могла быть и больше, если бы не порядочность севастопольских членов УИК и их понимание важности выборов президента», – сообщил РИА «Новый День» Кияшко.

По его словам, были не только сокращены зарплаты членов УИК, но и снижена поддержка в плане обеспечения канцелярией и другими вещами и средствами, необходимыми для нормальной организации избирательного процесса. Кроме того, Кияшко утверждает, что на увольнения повлияло и отношение председателя горизбиркома к членам УИК.

«Прекращение финансирования сразу резко сказывается на работоспособности любого УИКа. То ли это попытка, желание сэкономить на простых людях, чтобы потом выписать себе колоссальные премии. То ли таким образом решается вопрос переформатирования УИКов, то есть убираются опытные, заслуженные, проверенные, действующие в рамках закона севастопольцы. И набираются люди полностью подконтрольные городской избирательной комиссии, персонально Петухову, из числа бюджетников, которыми легко манипулировать. Не хочется думать о самом худшем – что это саботаж перед выборами президента. Не думаю, что до такого могло дойти в Севастополе. Но ситуация, действительно, крайне сложная», – рассказал политик.

Как утверждает Кияшко, среди тех, кого в спешке набирают на работу в участковые избирательные комиссии есть неподготовленные люди, не имеющие полный пакет нужных документов. К примеру, справок о выходе из украинского гражданства, что может стать причиной для заинтересованных поставить под сомнение итоги выборов. При этом политик убежден, что руководству горизбиркома нужно не скрывать проблему, а наоборот – приложить все усилия, чтобы разобраться в ситуации. В то же время, не должно оставаться в стороне и правительство Севастополя.

«По нашему мнению, первые выборы президента Российской Федерации у нас в Севастополе под угрозой срыва», – заключил Кияшко.

Как пояснил политик, авторы резолюции надеются, что если в ЦИК не захотят или не смогут уволить Петухова, то хотя бы командируют в Севастополь компетентного куратора. Который за считанные дни до выборов все же сможет разобраться с финансированием УИКов и решить проблему.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 07.03.18

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