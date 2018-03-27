Председателей избиркомов Севастополя и Санкт-Петербурга оставили без премий Москве и Иркутской области вознаграждение сократили

Председатели избирательных комиссий Севастополя и Санкт-Петербурга по итогам президентских выборов остались без премий. Другие члены этих избиркомов вознаграждение получили.

В конце февраля «Новый День» сообщал о массовых увольнениях членов участковых избирательных комиссий в Севастополе. Причиной стали низкие зарплаты – ниже минимального размера оплаты труда. В Гагаринском районе Севастополя одна из комиссий уволилась почти в полном составе – вместе с председателем, сообщали СМИ.

Председатель севастопольского избиркома Александр Петухов массовые увольнения опроверг, хотя подтвердил, что у членов комиссий возникало неудовольствие уровнем зарплаты. По словам Петухова, эти работники «недорабатывают», претендуя на дополнительную оплату труда.

После этого заявления представители политических и общественных организаций города потребовали уволить председателя Петухова: свое требование они изложили в резолюции, направив ее в адрес главы ЦИК России Элле Памфиловой. Никаких кадровых решений не последовало.

Теперь стало известно, что «организацией труда» членов избирательных комиссий ЦИК все же остался недоволен.

Премия руководителям региональных избиркомов исчисляется умножением месячного денежного вознаграждения на коэффициент, установленный ЦИК.

Самая большая премия может быть начислена по коэффициенту 2,5, в котором учитываются организация работы избиркома в ходе кампании в целом, а также соблюдение председателем каждой избирательной процедуры в отдельности, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заместителя председателя ЦИКа Николая Булаева.

Максимальную сумму премии получили руководители практически всех региональных избиркомов. Премии глав комиссий Московской и Иркутской областей начислялись по коэффициенту 1,5. Председателям избиркомов Санкт-Петербурга и Севастополя установлены нулевые коэффициенты.

«Были серьезные замечания к работе избирательных комиссий, поэтому так решили»,– сообщил Булаев журналистам. Вдаваться в подробности он не стал, но в ЦИКе уточнили, что замечания касаются организации труда членов избиркомов.

В ЦИКе подчеркивают, что наказание предназначено исключительно председателям региональных комиссий. Все члены избиркомов четырех упомянутых регионов премии получили: дополнительные средства для этого ЦИК им перевел, а величину премий определяли сами комиссии на местах.

Севастополь, Илья Пелехов

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