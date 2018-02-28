До выборов президента осталось 18 дней: в Севастополе массово увольняются члены избиркомов

Перед выборами президента России в Севастополе массово увольняются члены участковых избирательных комиссий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной увольнения работники комиссий называют низкие зарплаты.

Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на руководителей местных ячеек политических партий. По словам первого секретаря севастопольского горкома КПРФ Василия Пархоменко, зарплаты членов комиссий ниже минимального размера оплаты труда. При этом выплаты «значительно меньше» тех, что начислялись работникам в период выборов губернатора и депутатов Госдумы.

Подтвердил информацию об увольнениях глава севастопольской ячейки «Справедливой России» Евгений Дубовик, сообщив, что члены комиссий жалуются на большой объем работы и зарплаты в 10 тысяч рублей. Отметим, что по данным источника издания, в Гагаринском районе Севастополя одна из комиссий уволилась почти в полном составе – вместе с председателем.

Информация о массовых увольнениях из участковых избирательных комиссий распространяется в том числе и Telegram-каналами. Так, «Крымский канал» связал ситуацию с борьбой правительства Севастополя с муниципальными депутатами: чиновники хотят взять под усиленный контроль предстоящие выборы в Заксобрание города. По данным канала, губернатор Дмитрий Овсянников при помощи главы избиркома Севастополя Александра Петухова «слишком откровенно» стал вмешиваться в работу и составы комиссий, а «несогласных посадили на голодный паек» и «урезали зарплаты, чтобы они уволились сами».

Тем не менее, сам Овсянников, участвуя в пресс-конференции в Москве, заверил журналистов, что публикации об увольнениях членов комиссий является лишь раздуванием проблемы. При этом он отстранился от происходящего в избиркоме, так как его работа не попадает в зону ответственности правительства, и предположил, что там может идти процесс «по приведению всего в порядок».

Корреспонденту РИА «Новый День» в городской избирательной комиссии Севастополя заявили, что информация о массовых увольнениях работников не соответствует действительности. Но за развернутым комментарием рекомендовали обратиться к Александру Петухову, однако телефон его приемной на момент написания материала был недоступен.

Между тем, сегодня ряд СМИ опубликовали заявление Петухова, в котором он также опровергает массовые увольнения и говорит о кадровой ротации, которая длилась почти пять месяцев: «В общей сложности из кадрового резерва были назначены 293 человека. К сожалению, на праздники у нас умерли 2 человека – 21 и 23 февраля, поэтому у нас есть текущий некомплект трех членов избирательных комиссий», – заверил Петухов, уточнив, что в составе 182 избирательных комиссий работает 2390 человек.

При этом он подтвердил, что у членов комиссий возникало неудовольствие уровнем зарплаты, но, по мнению Петухова, эти работники «недорабатывают», претендуя на дополнительную оплату труда.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 28.02.18

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