Глава избиркома Севастополя уволен после критики ЦИК

Глава севастопольского избиркома Александр Петухов отправлен в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об увольнении объявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников на заседании правительства. Петухов ушел в отставку по собственному желанию.

«К сожалению, Александр Юрьевич принял решение дальше продолжить карьеру в иной должности», – сказал Овсянников. Губернатор также вручил Петухову правительственную грамоту за организацию президентских выборов, что сам уже бывший глава избиркома обозначил как хорошую оценку его работы.

Отметим, что в ЦИК оценили работу Петухова совсем иначе, решив оставить его и председателя избиркома Санкт-Петербурга без премий по итогам президентских выборов. Причиной такого решения в ЦИК назвали «серьезные замечания».

Напомним, за 10 дней до первых в истории Севастополя выборов президента России представители политических и общественных организаций города потребовали уволить Петухова. Свое требование они изложили в формате резолюции, направив ее главе ЦИК Элле Памфиловой. Одним из поводом для обращения местные политики называли массовое увольнение членов участковых избирательных комиссий из-за сокращения зарплат и личного отношения председателя горизбиркома к подчиненным.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 26.04.18

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