ЗакСо Севастополя принуждают к федеральной трактовке избирательного законодательства

Спикеру Законодательного собрания Севастополя Екатерине Алтабаевой напомнили о пробелах в местном законодательстве, с исправлением которых региональный парламент не спешит.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на открытии в Севастополе научно-практической конференции по избирательному праву член ЦИК Антон Лопатин вручил Алтабаевой подборку несоответствий регионального избирательного законодательства федеральным нормам.

Лопатин указал на то, что правовое управление федеральной избирательной комиссии провело серьезную работу. Спикер не стала высказывать недовольство и поблагодарила члена ЦИК. При этом она заявила, что соответствующий законопроект будет зарегистрирован в ближайшее время. «Подготовлена новая редакция, которая будет внесена, я полагаю, до конца этой недели», – приводит слова Алтабаевой «Новый Севастополь».

По ее заверениям, новые нормы могут вступить в силу уже в ноябре.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, также присутствовавший на открытии конференции, решил не упускать возможности выступить с критикой Заксобрания, с которым правительство конфликтует уже долгое время: «Законопроект о выборах депутатов в Законодательное собрание принят в 2014 году. И с тех пор четыре года положения этого закона не были актуализированы и не приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства», – заявил губернатор в своем приветственном слове.

Напомним, выборы в ЗакСо Севастополя пройдут в 2019 году. О недоработках местного законодательства высказался заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев в июле, во время рабочей поездки в город. По его словам, проводить в Севастополе избирательную кампанию без доработки законодательства «не совсем корректно».

До этого глава Севизбиркома Сергей Даниленко уточнял, что закон нуждается в изменениях «в части процедур, в части организации работы избирательных комиссий».

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 04.10.18

Рождаемость в Армянске упала вдвое за два последних года. / Бандеровские приветствия стали обязательными в украинской армии. / Венгрия принимает вызов: Будапешт выдворил украинского консула. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»