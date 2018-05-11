Избирком Севастополя возглавил экс-руководитель аппарата ЦИК

Бывший глава аппарата ЦИК Сергей Даниленко возглавил Севастопольскую избирательную комиссию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рекомендованный Центризбиркомом кандидат получил 11 из 12 голосов на заседании городской избирательной комиссии.

Напомним, должность главы Севизбиркома осталась вакантна после отставки Александра Петухова. Его работа на посту руководителя избирательной комиссии во время подготовки к выборам президента вызвала недовольство в ЦИК, а также критику местных политиков и общественных организаций. Активисты потребовали его отставки из-за массовых увольнений членов участковых избирательных комиссий.

Чтобы исправить сложившуюся в городе ситуацию, Центризбирком направил в город руководителя своего аппарата Даниленко, который был назначен членом городской избирательной комиссии с правом решающего голоса.

«Это было непростое решение ЦИК и непростое решение Сергея Даниленко. Это было сильное решение. Нас тревожит ситуация в избиркоме Севастополя, нас сильно опечалило то, что происходит здесь. Даниленко – это более моральный и деловой человек в сравнении с Александром Юрьевичем (Петуховым), который подал заявление об уходе. Сергей Даниленко будет на стороне закона, не будет подвержен политическому влиянию», – цитирует «Новый Севастополь» зампредседателя ЦИК Николая Булавина.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 11.05.18

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