В Севастополе пройдет митинг против генплана / Горожане готовы привлечь «Бессмертный полк»

Публикации за 22.05.17

Севастополь выступает против принятия нового генплана: горожане выйдут на митинг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акцию протеста панируется провести 27 мая на площади Свободы. Организаторы уже получили разрешение на проведение мероприятия. Севастопольцы выступят с требованиями отменить проект предлагаемого генплана города, разработать новый проект с привлечением севастопольских специалистов, а также отозвать все судебные иски по отмене права собственности севастопольцев на земельные участки.

По предварительным данным, в мероприятии примут участие более четырех тысяч горожан. Впрочем, обсуждая эту новость в соцсетях, одни горожане отмечают, что митингующих может быть и больше, но другие доказывают, что трусы «покричат», но не придут. Третьи призывают «Бессмертный полк» спасти Севастополь от нового генплана: «Предлагаю митинг усилить сакральной силой, прийти на него с портретами предков – от Бессмертного полка. Портреты будут придавать силу участникам митинга. Они будут с укоризной смотреть на трусов».

Начало мероприятия запланировано на 11:00.

Как сообщал «Новый День», неделю назад в ходе открытых общественных слушаний свои замечания к проекту Генерального плана внесли тысячи горожан. После резонанса севастопольцам пообещали, что все предложения будут учтены. Местные жители, недовольные новым генпланом, обращаются в прокуратуру (уже подано более 2 тысяч заявлений) и просят помочь президента России. Большинство горожан боятся, что частную собственность изымут в пользу города.

Документ вызвал негодование не только у жителей, но и у экспертов: одни грозятся закидать городских чиновников помидорами, другие заявляют, что общественные слушанья и генплан призваны отвлечь горожан от наболевших вопросов.

Севастополь, Анастасия Зук

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