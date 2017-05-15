Общественники: Генплан Севастополя преследует интересы всех, кроме горожан / Горожане запасаются помидорами и яйцами

Публикации за 15.05.17

В Севастополе ошибки генерального плана будут исправлять местные архитекторы и градостроители.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе открытых общественных слушаний свои замечания к проекту Генерального плана внесли тысячи горожан. После резонанса севастопольцам пообещали, что все предложения будут учтены. Сегодня при правительстве города создали экспертный совет архитекторов и градостроителей, а также комиссию по рассмотрению и проработке предложений горожан.

Севастопольцы, недовольные новым генпланом, обращаются в прокуратуру и просят помочь президента России. Большинство горожан боятся, что частную собственность изымут в пользу города. Между тем, документ вызвал негодование не только у жителей, но и у экспертов: одни грозятся закидать городских чиновников помидорами, другие заявляют, что общественные слушанья и генплан призваны отвлечь горожан от наболевших вопросов.

Представитель ОНФ Алексей Гладких отметил, что генплан преследует интересы крупных застройщиков, различных инвесторов, госкорпораций, туристов, виноделов и кого угодно, но только не жителей Севастополя. Другая общественница Елена Голубева заявила о готовящемся сборе средств для закупки «снарядов»:

И добавила, что в случае, если все 10 тыс человек, которые присутствовали на слушаньях и остались недовольны генпланом выйдут на площадь Нахимова, то президент России Владимир Путин обязательно примет кадровые решения. «Путин сам лично палкой будет гнать до Удмуртии молодое дарование», – заключила Голубева.

Ранее в Госдуме РФ назвали оскорбительным и неприемлемым генеральный план Севастополя: документ не учитывает ни исторический статус, ни сложившиеся в городе традиции.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 15.05.17

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