ВРИО губернатора Севастополя назвал общественность агрессивным ребёнком, размахивающим палкой

Публикации за 18.05.17

ВРИО губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников сравнил многочисленных противников нового генерального плана города с агрессивным ребенком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», так глава города отреагировал на мнение жительницы Севастополя о процессе разработки генплана.

Случай произошел на праймериз «Единой России», во время которых и подняли тему генплана Севастополя. Одна из присутствовавших на мероприятии женщин, говоря о некомпетентности разработчиков, сравнила их с ребенком, которому дали карандаши и позволили изрисовать карту города, как он хочет.

«Это выглядит так, что другому ребенку дали палку, и он первому ребенку по башке надавал», – приводит онлайн-газета «Новый Севастополь» слова Овсянникова, не выдержавшего очередную порцию критики документа со стороны горожан.

Отметим, что по словам наблюдателей, активным лоббистом генплана Севастополя является бывший спикер Заксобрания Алексей Чалый. Он публично признался в частичной ответственности за провальный генплан на пресс-конференции, посвященной проведению публичных слушаний, предложив использовать себя в качестве мишени для бросания помидоров, но уточнив, что «не может гарантировать, что в ответ тоже что-нибудь не прилетит».

Как уже сообщал «Новый День», представленный севастопольцам генплан не приняли ни жители города, ни представители федеральных органов. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик посчитал документ оскорбительным и неприемлемым, так как он не учитывает ни традиции города, ни его исторический статус. По его мнению, генплан оказался провальным, так как проектом занимались приезжие архитекторы, не знакомые с Севастополем.

Среди критиков генплана оказались и эксперты, предположившие, что документ в представленном виде преследует интересы застройщиков, инвесторов, корпораций, туристов и виноделов, но не самих жителей города.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 18.05.17

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