Генеральный план Севастополя назвали оскорбительным и неприемлемым

Публикации за 02.05.17

В Госдуме РФ назвали оскорбительным и неприемлемым генеральный план Севастополя: документ не учитывает ни исторический статус, ни сложившиеся в городе традиции. Об этом заявил севастопольский депутат Дмитрий Белик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», публичные слушания по проекту генплана намечены на 12 мая, но и у горожан, и у депутатов уже возникли многочисленные вопросы и больше всего претензий к планам многоэтажной застройки:

Есть места и высоты, которые ни в коем случае нельзя застраивать, они должны быть видны с моря, на них берут курс военные и гражданские корабли, – цитирует Белика РИА Новости. – Превратить Севастополь, этот город-крепость в обычный, застроенный многоэтажками, регион я считаю абсолютно оскорбительным для нашего города».

Депутат подчеркнул, что проект разрабатывали приезжие архитекторы, незнакомые с Севастополем и не ставшие учитывать его особый исторический статус и традиции: «Они сформировали из Севастополя обычный город, каких много по всему постсоветскому пространству», – отметил Белик.

Напомним, севастопольцы все чаще предъявляют подобные претензии действующей городской власти: по их мнению, правительство, состоящее сплошь из варягов, не в состоянии управлять городом, так как не знает его общественной истории и не понимает его сути.

Севастополь, Илья Пелехов

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