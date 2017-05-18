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Крым

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Публикации за 18.05.17

Овсянников обвиняет севастопольские СМИ и их владельцев в сознательном паникёрстве / И перекладывает на них вину за провал генплана города

Овсянников обвиняет севастопольские СМИ и их владельцев в сознательном паникёрстве И перекладывает на них вину за провал генплана города

ВРИО губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников недоволен освещением темы генерального плана города в СМИ и позицией своих политических противников.

Как передает корреспондент РИА , глава Севастополя считает, что разработанный документ не настолько плох, поэтому критические мнения о генплане отнес к «нагнетанию паники».

Главным же источником этой «паники» он назвал севастопольского бизнесмена и ресторатора Олега Николаева «со своим» изданием: «Появились комментарии, что мы даже не будем спрашивать Законодательное собрание. Но это те, кто эту панику сеет – конкретно Николаев со своими «Примечаниями». Мы будем исправлять генеральный план с учетом замечания горожан при участии депутатов Заксобрания», – цитирует заверения Овсянникова онлайн-газета «Новый Севастополь».

Отметим, что генеральный план города вызвал критику не только отдельных политиков и СМИ, но и представителей федеральной власти, а также самих горожан.

Так, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал документ , так как тот не учитывает ни исторический статус города, ни его традиции. Одной из причин такого подхода к созданию важнейшего для Севастополя документа, Белик считает допуск к разработке генплана приезжих архитекторов.

Свои замечания к проекту в ходе публичных слушаний . Севастопольцы боятся, что их предложения по изменению генплана не примут во внимание, и утверждение документа обернется для них изъятием частной собственности в пользу города. Для защиты от возможного произвола горожане обращаются в прокуратуру и просят помочь президента России.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 18.05.17

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