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Публикации за 29.05.17

Севастопольцы готовы вернуть Меняйло

Севастопольцы готовы вернуть Меняйло

Жители Севастополя просят поддержки у бывшего губернатора города Сергея Меняйло.

Как передает корреспондент РИА , после митинга, собранного в знак протеста против предложенного правительством генерального плана Севастополя, в социальных сетях жители и городские общественники просят экс-губернатора Меняйло дать несколько управленческих советов нынешнему градоначальнику Дмитрию Овсянникову. При этом некоторые общественники уверенны, что после митинга, на котором горожане требовали отставки Овсянникова и роспуска Заксобрания города, Меняйло распустил бы севастопольских парламентариев: «Звонить Меняйло. Сергей Иванович его зовут. Ну, поговорить – чего с погодкой в Сибири, про Трампа можно тоже. А потом – к делу. Я знаю, что скажет Сергей Иванович. А скажет он кратко: «Распустить!!!», – написала в Фейсбуке севастпольская активистка Елена Голубева. Некоторые даже готовы попросить Меняйло вернуться: «Митинг в Севастополе прошел, заявлений назаявляли. Подписи насобирали. Что дальше? Камни с неба или оплеуха из Москвы? Может Сергей Меняйло все верно и правильно делал? Провести митинг и попросить вернуться»,– написал в Фейсбуке городской житель Николай Рыбаков.

В свою очередь, руководитель рабочей группы ОНФ «За качество дорог Севастополя» Геннадий Сидоров отметил, что протестовать горожане начали еще в прошлом году, а политика Меняйло и Овсянникова носит одинаковый характер: «В нашем городе слишком много опять идет дерибана и попыток махинаций с активами, от земли до жирных кусков в городе, что мало отличается от политики прошлого правительства, с бывшим губернатором. Хорошо еще военные в сторонке».

В целом горожане недовольны управленческими решениями севастопольского правительства и просят федеральные власти обратить внимание на их претензии.

Как сообщал , в субботу более трех тысяч горожан вышли на митинг против принятия нового генплана. По мнению севастопольцев, участвовавших в акции, действия чиновников в связи с предлагаемым проектом генплана, провоцируют людей на народный бунт, так как не понимают последствий принятия документа в представленном виде. Примечательно, что жители города даже заподозрили местных чиновников в работе на правительственные структуры США, из-за провокационной позиции, вынуждающей людей выходить на подобные митинги.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 29.05.17

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