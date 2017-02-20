Депутат Госдумы: «объятия» Чалого – политическая гибель для Овсянникова

Публикации за 20.02.17

Попытки сотрудничать и договариваться с экс-спикером Заксобрания Алексеем Чалым по конфликтным ситуациям могут привести к тому, что на политической карьере исполняющего обязанности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова будет поставлен крест. Такое мнение озвучил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, считая, что Чалый не из тех политиков, «любви, дружбе и верности» которого можно доверять.

«У меня есть все основания так говорить, поскольку у нас тоже начали развиваться с ним отношения ещё в 2013 году. Но, когда у него возник малейший повод заподозрить меня в том, что я чего-то хочу, в частности, избираться по Севастополю в депутаты, то всё было брошено коту под хвост», – цитирует «Зеркало Крыма» Затулина.

По его словам, Овсянников после своего назначения решил сотрудничать с Чалым, так как попросту переоценил его авторитет и значимость в ситуации со смещением с должности экс-губернатора Севастополя Сергея Меняйло и переводом бывшего полпреда президента в КФО Олега Белавенцева на аналогичную должность в Северо-Кавказский федеральный округ.

При этом, активно изображая «сотрудничество», Чалый либо видит в Овсянникове лишь потенциального «ручного губернатора», либо сам стремится возглавить Севастополь, «выехав» на ошибках потенциальных кандидатов. Затулин считает, что таким образом бывший спикер Заксобрания желает нагнать упущенную возможность возглавить правительство города после публичного отказа в 2014 году, а позицию «я ни за что не отвечаю, но всем руковожу» в полную силу реализовать не удалось.

Между тем, как уверяет депутат Госдумы, еще одна главная цель Чалого – не потерять влияние на мнение севастопольцев, сохранив за собой статус «единственного героя Крымской весны». Именно поэтому он и начал лоббировать препятствование различным проектам байкеров в Севастополе.

«И с этой точки зрения борьба с «Ночными волками» и Залдостановым носит для него принципиальный характер. Она не имеет никакого отношения к заботе о патриотизме или заботе о чистоте этого проекта. Она связана исключительно с тем, что экс-спикер усмотрел в «волках» людей, которые не склонны ему присягать, как это делают его сотрудники, ставшие депутатами Законодательного собрания Севастополя. Это не его команда. А этого уже достаточно, чтобы избрать их мишенью своих атак», – поясняет Затулин.

Напомним, глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов выразил удивление тому, что бывший спикер Заксобрания, именуемый по старой памяти «народным мэром» Севастополя (такое «звание» Чалый получил в ходе Крымской весны – прим. «НД»), пошел против народа – согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 67% опрошенных горожан поддержали строительство парка «Патриот».

По мнению Затулина, «врагами» Чалого, даже из-за самых ничтожных поводов, могут оказаться кто угодно – Русская православная церковь, представители власти Республики Крым, Черноморский флот.

К слову, как уже сообщал «Новый День», одним из главных конкурентов пока единственному кандидату на пост губернатора города Дмитрию Овсянникову может стать командующий ЧФ РФ Александр Витко. Как предсказывают эксперты, именно он способен остановить политические конфликты, прогнозируемые на период президентских выборов в 2018 году и предстоящего формирования нового состава городского парламента.

По словам депутата Госдумы, образ бывшего спикера Заксобрания попросту идеализировали, и сам Чалый в реальной жизни намного отличается от того борца за справедливость, каким его зачастую рисуют в средствах массовой информации. В качестве примера Затулин привел предприятие Чалого – «Таврида-электрик»: «Насколько мне известно, эксплуатация там жесточайшая. Люди работают без всяких социальных гарантий. Их оформляют на срочные договора для того, чтобы в случае чего их выбросить на улицу, если они заболели или что-то с ними произошло», – сообщил Затулин.

Примечательно по мнению Затулина и то, что героизированным образом любуются и либералы, в том числе столичные, которые видят в Чалом «рыцаря без страха и упрека». Сам же бывший спикер, благодаря своей деятельности по поиску «врагов народа» в Севастополе, только разделяет общество: при поддержке своего советника Сергея Градировского Чалый уже три года активно занимается тем, что создает конфликты и ссоры, из которых пытается выйти победителем и самоутвердиться. «Сведение счетов» для него является куда более приоритетным направлением работы, чем реальная помощь людям.

Напомним, известный российской политолог Дмитрий Гусев также считает, что поддержка Овсянникова, о которой периодически заявляет экс-спикер, может неожиданно прекратиться, как только действующий глава города затронет интересы депутата Заксобрания. По мнению эксперта, Чалый «действует по старой украинской модели, когда можно договариваться со всеми и со всеми не выполнять своих обязательств».

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 20.02.17

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