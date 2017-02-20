Севастопольские политики заморочили головы жителям и Министерству обороны / Эксперт: даже в вопросе с парком «Патриот» без Путина не обойтись

Публикации за 20.02.17

По мнению главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, споры вокруг строительства парка «Патриот» в Севастополе не утихнут, пока в ситуацию не вмешается президент России Владимир Путин или премьер-министр Дмитрий Медведев. Доводы эксперта подтверждают и данные опросов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 67% опрошенных горожан поддерживают проект по созданию парка, при этом против его строительства выступают только 11%. Практически аналогичные результаты были получены и в ходе опроса, проведенного в январе: тогда 72% горожан высказались за «Патриот», 11% – против.

По словам, Иванова конфликт вокруг патриотического проекта не угасает, а только продолжает развиваться и вполне может перейти в неконтролируемую стадию. Он отметил, что сейчас наблюдается противодействие нескольких политических сил: региональных политиков и ведомств в лице депутата заксобрания Севастополя Алексея Чалого и ВРИО губернатора Севастополя Овсянникова против федеральных – министерства обороны России.

«Почему же так называемый «народный мэр» выступает против воли народа? Дополнительных затрат на строительство из регионального бюджета не последует, деньги идут из федерального бюджета и от инвесторов. Причина протеста пока не ясна. Заявление о том, что горожан не устраивает месторасположение будущего парка, оказалось необоснованным, поскольку Министерство обороны заявило о готовности выбрать для строительства удобные для горожан места», – цитирует «Национальный эксперт» слова Иванова.

Он также добавил, что если в ближайшее время в ситуацию не вмешается премьер-министр или президент России, то из-за конфликта всей государственной власти будет нанесен существенный имиджевый ущерб.

Напомним, ранее минобороны предложило найти другую площадку под проект парка «Патриот» – вне территории горы «Госфорта». Однако, лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов усмотрел в этом козни экс-спикера заксобрания Севастополя Алексея Чалого и местного предпринимателя Олега Николаева. Также нашлись у Хирурга обвинения и в адрес врио губернатора Дмитрия Овсянникова.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 20.02.17

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