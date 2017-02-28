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Публикации за 28.02.17

За что боролись с «волками»? – вместо парка «Патриот» у горы Гасфорта планируют построить 600 коттеджей (ФОТО)

За что боролись с «волками»? – вместо парка «Патриот» у горы Гасфорта планируют построить 600 коттеджей (ФОТО)

На инвестиционном форуме в Сочи представили макет курорта «Балаклава-Грин». Парк «Патриот» в планы проекта не вписывается.

Как передает корреспондент РИА , макет курорта «Балаклава-Грин» был разработан компанией «Смартхолдинг» в 2009 году. По сообщениям представителей местных СМИ, этот же макет был представлен на общественных слушаниях в 2012 году. Однако, до сих пор, планы не были воплощены в жизнь. Теперь же «Балаклаву-Грин» представили и на российском инвестиционном форуме, который сейчас проходит в Сочи.

Так, помимо создания элитной зоны отдыха на месте выработанного карьера Балаклавского рудоуправления проект эко-курорта «Балаклава-Грин» предполагает строительство на территории у горы Гасфорта и озера 600 коттеджей и домовладений, универсальной крытой арены, конного клуба, гостиниц и мотелей, пляжной зоны, лодочной станции и супермаркетов, пишет «Объектив».

При этом балаклавское рудоуправление, собственником которого остается теперь уже украинский олигарх Вадим Новинский, компания которого изначально разработала эко-проект, продолжает в судах оспаривать право собственности на эту землю. Таким образом, как отмечает издание, противники строительства парка «Патриот» могли лоббировать интересы Новинского, возможно, в обмен на какие-либо гарантии, например, неприкосновенности их собственного бизнеса на Украине.

В социальных сетях, севастпольцы отметили, что история с макетом действительно странная: «С одной стороны по балаклаве-грин – молчок, а с другой, её выставляют, как лицо будущей Балаклавы, очень странная история».

Напомним, ранее «Ночные волки» собирались построить у горы Гасфорта парк «Патриот». Однако местные власти идею «забраковали». Севастопольские политики так заморочили головы жителям и Министерству обороны, что, по мнению экспертов, споры вокруг строительства парка «Патриот» в Севастополе не утихнут, пока в ситуацию не вмешается президент России Владимир Путин или премьер-министр Дмитрий Медведев.

Такие доводы подтверждают и данные опросов. Оказалось, что большинство севастопольцев поддерживают идею создания патриотического парка, но городские власти заявляют, обратное.

Новый День: За что боролись с ''волками''? – вместо парка ''Патриот'' у горы Гасфорта планируют построить 600 коттеджей (ФОТО)
Новый День: За что боролись с ''волками''? – вместо парка ''Патриот'' у горы Гасфорта планируют построить 600 коттеджей (ФОТО)

Новый День: За что боролись с ''волками''? – вместо парка ''Патриот'' у горы Гасфорта планируют построить 600 коттеджей (ФОТО)

Фото из соцсетей

Севастополь, Анастасия Зук

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