Сенатор от Севастополя: парк «Патриот» вместо онкоцентра – псевдопатриотизм и безнравственность

Публикации за 26.01.17

В строительстве военно-патриотического парка «Патриот» в Севастополе усмотрели псевдопатриотизм. Как передает корреспондент РИА «Новый День», трату денег на объект посчитали преждевременной, учитывая большое количество нерешенных проблем в городе.

«Когда мне озвучили цифру Парка «Патриот» – называлась сумма порядка 6 миллиардов – я сказала: «Знаете, строить за 6 млрд парк и не строить онкологический диспансер – по меньшей мере безнравственно». Пока мы не решили проблемы с важнейшими социальными инфраструктурными объектами города, весь патриотизм будет превращаться в псевдопатриотизм», – цитирует ForPost сенатора от Севастополя Ольгу Тимофееву.

Как считает сенатор, на одном слове «патриотизм» далеко не уедешь: для жителей Севастополя надо создавать реальную и полезную социальную инфраструктуру. При этом и отношение со стороны местных чиновников к горожанам должно быть уважительное.

«Моя помощница как-то оказалась в пенсионном фонде нахимовского района. Речь шла о необходимости восстановить отделение ПФ на Северной стороне. И когда слышишь пренебрежительное «А что они сюда ездят?!» – это как воспринимать?! Пенсионеры, бабушки и дедушки, на катере едут, вынужденно, в Нахимовский район, выстаивают там очереди, мобильная служба – это не спасение, и нужно бы восстанавливать северное отделение, и мы трижды обращались к разным структурам… И вот в ответ с пренебрежением – «А что они сюда ездят со своими палочками! Им пенсию начисляют, вот пусть сидят дома и будут довольны!» Если ты ненавидишь и презираешь людей, их реальные потребности, как ты можешь с ними, для них работать?!», – возмутилась Ольга Тимофеева.

При этом сенатор отметила, что водохранилище на горе Госфорта, у территории которой и планируют построить парк, является резервным для города. Поэтому, учитывая интересы севастопольцев, было бы разумно основать подобный парк на уже существующих береговых батареях.

Напомним, проект парка, разработанный Министерством обороны России, предполагает размещение на территории парка помимо прочего гостиничные комплексы, комплекс сервисного обслуживания для мотоциклов на 100 единиц, скоростные трассы и другое. В общей сложности для строительства предлагается более 80 объектов. Общественные слушания по проекту пройдут 27 января.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 26.01.17

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