В Минобороны РФ больше не хотят быть «прикрытием» для «Ночных волков»

Публикации за 02.02.17

В Минобороны отказались от строительства парка «Патриот», чтобы не ассоциироваться в Севастополе с байкерским клубом «Ночные волки».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в федеральном ведомстве расценили поведение клуба на общественных слушаниях по проекту «Патриот» как неподобающее.

«В Центре сложилось мнение, что мотоциклисты используют Министерство обороны в Севастополе в качестве прикрытия. Это недопустимо, необходимо было пресечь», – цитируют «Примечания» источник в правительстве города.

Еще одной из причин отказа от проекта стало решение военных не участвовать в конфликте, затронувшем весь город. Особенно перед предстоящими выборами губернатора Севастополя. Свою позицию военные изложили в документе, который поступил в правительство города за подписью командующего ЧФ Александра Витко.

Как уже сообщал «Новый День», общественные слушания по проекту прошли 27 января. По сведениям очевидцев, присутствовавшие на мероприятии байкеры освистывали недовольных будущим парком у горы Госфорта.

Проект, задуманный Минобороны, предполагал обширную застройку территории – гостиничные комплексы, комплекс сервисного обслуживания для мотоциклов на 100 единиц, скоростные трассы и другое. В общей сложности для строительства предлагалось более 80 объектов. Будущий парк стал объектом критики не только со стороны горожан, но и чиновников, представляющих интересы Севастополя на федерально уровне. Так, сенатор Ольга Тимофеева усмотрела в проекте псевдопатриотизм, заявив, что в городе следует изначально создать нормальную социальную инфраструктуру.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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