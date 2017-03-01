В севастопольском департаменте признали: на инвест-форуме в Сочи представили «украинскую» Балаклаву

Публикации за 01.03.17

На инвест-форуме в Сочи севастопольские чиновники представили старый макет «Балаклава-Грин», разработанный при Украине. Это подтвердил руководитель департамента приоритетных проектов Севастополя Сергей Градировский. Правда, чиновник заявил, что на форуме показали лишь лучшую часть украинского «прошлого».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что старый макет «Балаклава-Грин» представили на форуме как новый перспективный проект, стало известно благодаря представителям СМИ, которые в доказательство своих слов приложили фотофакты. Госслужащие пояснили: когда готовились к выставке, то черпали из украинского проекта только «всё самое лучшее».

«Действительно, показан кусок проекта «Балаклава-Грин», в котором достаточно хорошо проработана часть под названием «Таврос». Это чаша, которая «смотрит» на Балаклаву», – прокомментировал практически 100% сходство макета Градировский, пишет «Объектив» и отмечает, что средняя заработная плата в департаменте, который курирует чиновник, составляет порядка 100 тыс рублей, а в штате числятся порядка 30 сотрудников.

Напомним, макет курорта «Балаклава-Грин» был разработан компанией «Смартхолдинг» в 2009 году. Этот же макет был представлен на общественных слушаниях в 2012 году. Однако планы не были воплощены в жизнь. Чем и воспользовались севастопольские чиновники, не желающие или не способные самостоятельно разрабатывать проекты.

Отметим, это не первый промах департамента: неделей раньше чиновники Севастополя опозорили город на туристической выставке «Крым. Сезон-2017». Презентационный стенд оказался убогим, а название города было попросту отпечатано на принтере. Такой «Севастополь» лицезрели около 800 представителей турбизнеса Крыма и России и тысячи гостей выставки.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 01.03.17

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