Чиновники Севастополя опозорили город на туристической выставке в Ялте (ФОТО)

Публикации за 23.02.17

Севастопольцы негодуют в социальных сетях: город не подготовился к серьезному ежегодному мероприятию, которое собирает на своей площадке самых влиятельных представителей российского турбизнеса. Презентационный стенд оказался убогий, название города отпечатано на принтере.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обиженные за свой город комментаторы не стеснялись в выражениях в адрес чиновников.

«Ааааааа! Друзья мои, это вообще что?? Это стенд Севастополя на выставке в Ялте? На принтере распечатаны буквы? И это город, который стремится стать туристическим центром? Какое позорище», – написала на своей странице в Facebook директор международного центра путешествий и образования «Гранд Мир» Анна Абрамова.

Примечательно, что, как и раньше на выставке Севастополь представлял Центр развития туризма. Об этом свидетельствует «очередная» вывеска, все также распечатанная на А-4. Неравнодушные обитатели сети отметили, что в прошлом году город был представлен на достойном уровне и не терялся среди других стендов.

«Позор» севастопольских креативщиков пользователи связали со сменой руководства и в доказательство приложили фотофакт: «А вот так было когда ЦТР руководила Екатерина Химичева. Которая, со слов нынешних бездарей, ничего не делала».

Отметим, что севастопольский ЦТР курирует департамент приоритетных проектов города. «Позорище – не то слово. За такое надо гнать должностных лиц, хоть как причастных к туризму, ср…ой метлой!», – возмущены крымчане.

Напомним, вчера в Ялте завершилась выставка «Крым. Сезон-2017». Лицезрели севастопольский «стенд» около 800 представителей турбизнеса Крыма и России и тысячи гостей.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 23.02.17

Сколько стоит Крым: Киев прикинул ущерб и уже хочет больше. / Чиновники объяснили, почему невозможно победить мусор в Симферополе. / В Крыму уволены десятки чиновников-коррупционеров. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»