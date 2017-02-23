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Крым

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Публикации за 23.02.17

Чиновники Севастополя опозорили город на туристической выставке в Ялте (ФОТО)

Чиновники Севастополя опозорили город на туристической выставке в Ялте (ФОТО)

Севастопольцы негодуют в социальных сетях: город не подготовился к серьезному ежегодному мероприятию, которое собирает на своей площадке самых влиятельных представителей российского турбизнеса. Презентационный стенд оказался убогий, название города отпечатано на принтере.

Как передает корреспондент РИА , обиженные за свой город комментаторы не стеснялись в выражениях в адрес чиновников.

«Ааааааа! Друзья мои, это вообще что?? Это стенд Севастополя на выставке в Ялте? На принтере распечатаны буквы? И это город, который стремится стать туристическим центром? Какое позорище», – написала на своей странице в Facebook директор международного центра путешествий и образования «Гранд Мир» Анна Абрамова.

Новый День: Чиновники Севастополя опозорили город на туристической выставке в Ялте (ФОТО)

Примечательно, что, как и раньше на выставке Севастополь представлял Центр развития туризма. Об этом свидетельствует «очередная» вывеска, все также распечатанная на А-4. Неравнодушные обитатели сети отметили, что в прошлом году город был представлен на достойном уровне и не терялся среди других стендов.

«Позор» севастопольских креативщиков пользователи связали со сменой руководства и в доказательство приложили фотофакт: «А вот так было когда ЦТР руководила Екатерина Химичева. Которая, со слов нынешних бездарей, ничего не делала».

Новый День: Чиновники Севастополя опозорили город на туристической выставке в Ялте (ФОТО)

Отметим, что севастопольский ЦТР курирует департамент приоритетных проектов города. «Позорище – не то слово. За такое надо гнать должностных лиц, хоть как причастных к туризму, ср…ой метлой!», – возмущены крымчане.

Напомним, вчера в Ялте завершилась выставка «Крым. Сезон-2017». Лицезрели севастопольский «стенд» и тысячи гостей.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 23.02.17

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