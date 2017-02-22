Ну, за Крым: материковый бизнес положил глаз на туриндустрию полуострова

Публикации за 22.02.17

В Ялте завершилась двухдневная выставка предприятий туриндустрии «Крым. Сезон-2017». Виноделы остались особенно довольны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», профессиональный форум в этом году собрал около 800 представителей турбизнеса Крыма и России и тысячи гостей.

«Выставку посетило около двух тысяч профессиональных гостей, т.е. это не просто случайные посетители, а люди, которые пришли с конкретной целью – заключить контракт. И никто их них без этого контракта не ушёл», – отметили в пресс-службе «Агентства курортно-туристической информации и маркетинга Крыма», добавив, что уже сейчас можно говорить об успехе выставки.

По словам организаторов, в числе которых также «Комитет по курортно-туристической и выставочной деятельности в Крыму», в основном договоры заключали средства размещения – отели, гостиницы, санатории, пансионаты – с туроператорами и турагентствами.

Однако неподдельный интерес вызвали и стенды винно-коньячного завода «Бахчисарай» и «Инкерманского завода марочных вин». «В рамках круглого стола, посвящённого экскурсоводческой деятельности, у туроператоров возник просто огромный интерес к этим предприятиям. В России сейчас активно развивается винный туризм и турагентам интересна организация винных туров и экскурсий», – отметили в пресс-службе.

По данным организаторов, заводы также заключили ряд контрактов. «Бахчисарай» остался очень доволен», – поведали в агентстве.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 22.02.17

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