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Потарахтели – и будет: «Ночных волков» лишают тёплого логова

Потарахтели – и будет: «Ночных волков» лишают тёплого логова

Правительство Севастополя собирается отсудить у «Ночных волков» часть земли у горы Гасфорта. Об этом сообщил вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев на сессии Законодательного собрания.

Как передает корреспондент РИА , речь идет об изъятии двух участков общей площадью 126 га.

В правительстве подчеркивают, что все документы для решения вопроса «через суд» уже готовы.

«Нами направлены все необходимые документы для изменения этого договора. Предложено исключить два земельных участка – 71 га и 55 га – занятые объектами водного фонда и территориями водоохранной зоны. Предложено установить в отношении остающегося земельного участка ограничения по ведению хозяйственной деятельности», – цитирует «Новый Севастополь» Пономарева.

Поддержал вице-губернатора и местный депутат Вячеслав Горелов, который подытожил: «Карфаген должен быть разрушен».

Как уже сообщал , в 2015 году клуб «Ночные волки» получил грант в размере 12 млн рублей на создание центра «Патриот» у горы Гасфорта в Севастополе. Однако местные власти .

Страсти между байкерами накалились настолько, что в феврале текущего года Минобороны , что «Патриота» возле Гасфорты не будет. Был также поднят вопрос и о переносе «Патриота» вообще за пределы Севастополя.

Позже стало известно, что парк все-таки построят. Правда, в другом месте – на территории мемориального комплекса «30-я береговая батарея» возле поселка Любимовка.

Однако участок у горы Гасфорта не оставляют в покое: на Петербургском международном экономическом форуме власти Севастополя представили макет курорта «Балаклава-Грин». В рамках проекта планируется создание элитной зоны отдыха на месте выработанного карьера Балаклавского рудоуправления. Также проект эко-курорта «Балаклава-Грин» предполагает строительство на территории у горы Гасфорта и озера 600 коттеджей и домовладений, универсальной крытой арены, конного клуба, гостиниц и мотелей, пляжной зоны, лодочной станции и супермаркетов.

Ряд экспертов полагает, что «Патриот» так упорно выпихивали с Гасфорты .

Севастополь, Анастасия Зук

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© 2017, РИА «Новый День»

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