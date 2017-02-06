NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 06.02.17

В Севастополе ответили на «обиды» «Ночных волков»: договор с байкерами не соответствует законодательству

В Севастополе ответили на «обиды» «Ночных волков»: договор с байкерами не соответствует законодательству

В ответ на эмоциональные обвинения байкеров из клуба «Ночные волки» о двуличии позиции по парку «Патриот», в правительстве Севастополя напомнили мотоциклистам о старых «грехах». Врио губернатора Дмитрий Овсянников заявил о необходимости устранения нарушений в ранее заключенном договоре об аренде земельного участка у горы Гасфорта, хотя они были выявлены еще в ноябре 2015 года. Теперь байкеры могут лишиться части арендованной земли и начать платить куда больше за использованную территорию.

Как передает корреспондент РИА , в 2015 году в Генпрокуратуре России выявили, что территория площадью в 266,55 га была передана байкерам «без обременений и возложения охранных обязательств», несмотря на нахождение на участке краснокнижных зеленых насаждений, водохранилища, а также объектов историко-культурного и археологического наследия. Тогда же в надзорном ведомстве сообщили и о нарушениях в установлении «размера арендной платы и вида разрешенного использования земельного участка». Генпрокуратура возложила необходимость исправления нарушения на местную прокуратуру, однако договор (с подписью тогдашнего губернатора Сергея Меняйло) так и не был приведен в соответствие с правовыми нормами.

Сегодня врио губернатора Дмитрий Овсянников назвал указанные нарушения «небольшими», которые «нельзя трактовать, как существенные», но признал, что они требуют реакции.

Как уже сообщал «Новый День», лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов обвинил Дмитрия Овсянников в попытке «усидеть на двух стульях», после того как руководитель города не поддержал байкеров в намерении построить минобороновский парк «Патриот» у горы Гасфорта. Байкер дал волю эмоциям узнав, что Минобороны не намерено больше рассматривать этот участок для будущего строительства.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 06.02.17

Зима все еще здесь: в Крым возвращаются холода. / В аэропорту Симферополя задержаны 4 рейса. / Леонид Грач: Владимиру Путину следует быть осторожнее с оценкой Великой октябрьской революции. Через 10-12 лет нынешний политический курс окончательно угробит Россию.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter