В Севастополе ответили на «обиды» «Ночных волков»: договор с байкерами не соответствует законодательству

Публикации за 06.02.17

В ответ на эмоциональные обвинения байкеров из клуба «Ночные волки» о двуличии позиции по парку «Патриот», в правительстве Севастополя напомнили мотоциклистам о старых «грехах». Врио губернатора Дмитрий Овсянников заявил о необходимости устранения нарушений в ранее заключенном договоре об аренде земельного участка у горы Гасфорта, хотя они были выявлены еще в ноябре 2015 года. Теперь байкеры могут лишиться части арендованной земли и начать платить куда больше за использованную территорию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2015 году в Генпрокуратуре России выявили, что территория площадью в 266,55 га была передана байкерам «без обременений и возложения охранных обязательств», несмотря на нахождение на участке краснокнижных зеленых насаждений, водохранилища, а также объектов историко-культурного и археологического наследия. Тогда же в надзорном ведомстве сообщили и о нарушениях в установлении «размера арендной платы и вида разрешенного использования земельного участка». Генпрокуратура возложила необходимость исправления нарушения на местную прокуратуру, однако договор (с подписью тогдашнего губернатора Сергея Меняйло) так и не был приведен в соответствие с правовыми нормами.

Сегодня врио губернатора Дмитрий Овсянников назвал указанные нарушения «небольшими», которые «нельзя трактовать, как существенные», но признал, что они требуют реакции.

Как уже сообщал «Новый День», лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов обвинил Дмитрия Овсянников в попытке «усидеть на двух стульях», после того как руководитель города не поддержал байкеров в намерении построить минобороновский парк «Патриот» у горы Гасфорта. Байкер дал волю эмоциям узнав, что Минобороны не намерено больше рассматривать этот участок для будущего строительства.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 06.02.17

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