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Публикации за 07.02.17

Департаментами Севастополя занялась прокуратура

Департаментами Севастополя занялась прокуратура

Прокуратура оштрафовал руководителя департамента городского хозяйства Севастополя Андрея Чибисова.

Как передает корреспондент РИА ,

департамент нарушил законодательство РФ о порядке рассмотрения обращений граждан. В частности, с одним из обращений чиновники ведомства работали почти в 3 раза дольше, чем разрешено законом: вместо 30 дней заявление севастопольца рассматривали 81 день.

По постановлению прокуратуры города руководитель департамента судом привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) и оштрафован на 5 тысяч рублей.

Нерасторопность можно назвать отличительной особенностью севастопольских чиновников: так, врио губернатора Дмитрий Овсянников только вчера решил отреагировать на представление прокуратуры, вынесенное более года назад. Речь идет о договоре между правительством города и байк-клубом «Ночные волки» об аренде земельного участка у горы Гасфорта, заключенном с нарушениями. Прокуратура потребовала устранить нарушения в ноябре 2015 года. Наконец, через 15 месяцев, Овсянников заявил, что ситуация требует реакции.

Севастополь, Илья Пелехов

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