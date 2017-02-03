Хирург назвал своих врагов в Севастополе: два старых – один новый / Очередной скандал в городе-герое может дойти до президента

Публикации за 03.02.17

Отказ Минобороны строить парк «Патриот» у горы Госфорта в Севастополе чрезвычайно расстроил байкеров из клуба «Ночные волки», а у их лидера вызвал просто бурю эмоций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главный ночной волк Александр Залдостанов, более известный как Хирург, пообещал заставить Минобороны реализовать проект.

«У меня хорошие связи в министерстве обороны. Еще с Русской весны. Я заставлю их не съехать. Они не смогут съехать, – цитируют «Примечания» Хирурга, выступившего на встрече с севастопольским отделением Союза молодежи и уговаривавшего присутствующих выступить в его поддержку. – Надо, чтобы вы собрали анкеты. Я на самом высоком уровне приду и положу на стол в аппарате президента пачку бумаг с подписями 10 тысяч человек».

Причина выпада понятна: байкер признался, что самостоятельно не сможет содержать территорию в 267 га, за которую платит «немаленькую сумму – целых 1,5 млн рублей в год».

В своих бедах Залдостанов винит севастопольского предпринимателя Олега Николаева, раскритиковавшего проект и предложившего перенести его на территорию 30-й батареи. Узрел Хирург в интриге и след депутата севастопольского ЗакСа Алексея Чалого, которого считает своим конкурентом. Байкер постоянно заявляет, что мемориальный комплекс Чалого рассчитан на одноразовое посещение, а его «культурно-развлекательный проект» гораздо больше подходит «для отдыха и времяпрепровождения».

Но больше всех досталось врио губернатора Севастополя Дмитрию Овсянникову, которого обиженный Хирург обвинил в попытках «усидеть на двух стульях».

«Я обижен, точнее обескуражен тем, что они не высказывают свою позицию. В этом смысле я не согласен с губернатором. Я бы хотел, чтобы он высказал свою позицию – прямую, честную, но свою», – заявил Залдостанов, считая, что Овсянников пытается получить одобрение Чалого и Николаева. Примечательно, что само письмо, на основании которого Овсянников сообщил об отказе Минобороны строить парк, глава города показать байкеру отказался.

В качестве «контрольного выстрела» – чтобы у тех, кто не восторге от идеи парка «Патриот», не осталось никаких сомнений, с кем они пытаются «бодаться», Залдостанов заявил, что его «культурно-развлекательный проект» поддерживают в Общественной палате и в каком-то «селе Орлиновка». Населенного пункта с таким названием ни в окрестностях Севастополя, ни в Крыму вообще нет.

Как уже сообщал «Новый День», документ за подписью командующего ЧФ Александра Витко поступил в правительство города после проведения общественных слушаний 27 января. По некоторым данным, военные больше не хотят ассоциироваться с «Ночными волками», и не желают участвовать в конфликте связанном с проектом, особенно перед приближающимися выборами губернатора Севастополя.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 03.02.17

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