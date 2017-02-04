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Крым

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Публикации за 04.02.17

Игорь Конашенков: дрязги вокруг парка «Патриот» в Севастополе не касаются Минобороны

Игорь Конашенков: дрязги вокруг парка «Патриот» в Севастополе не касаются Минобороны

Министерство обороны РФ требует не втягивать ведомство в скандал вокруг строительства парка «Патриот» у горы Госфорта в Севастополе.

Как передаёт корреспондент РИА , об этом чётко дал понять российским СМИ официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Минобороны не участвовало и не позволит втянуть себя в дрязги вокруг строительства в Севастополе Парка «Патриот». Мы всегда чутко и уважительно относимся к мнению наших граждан и, в данном случае, севастопольцев, по всем вопросам обустройства и развития инфраструктуры. Поэтому попытки сделать парк «Патриот» «яблоком раздора» – тщетны и недальновидны», – подчеркнул Конашенков.

По словам генерала, проект парка «Патриот» безусловно предполагает бережное отношение к местной экологии и сохранение исторического облика города-героя.

«Он должен являться гордостью и воплощением самых лучших ожиданий севастопольцев и всех крымчан, чтобы служить патриотическому воспитанию молодого поколения россиян на примерах героизма жителей Севастополя в течение всей его славной истории», – заключил Конашенков.

Напомним, ранее минобороны предложило найти другую площадку под проект парка «Патриот» – вне территории горы «Госфорта». Однако, лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов усмотрел в этом козни экс-спикера заксобрания Севастополя Алексея Чалого и местного предпринимателя Олега Николаева. Также Дмитрия Овсянникова.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.02.17

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