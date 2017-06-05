В Севастополе все-таки построят парк «Патриот» – об этом сегодня заявил врио губернатора Дмитрий Овсянников.

Как уже сообщал «Новый День», в 2015 году клуб «Ночные волки» получил грант в размере 12 млн рублей на создание центра «Патриот» у горы Гасфорта в Севастополе. Однако местные власти оспорили выделение земли байкерам.

В результате Генпрокуратура России выявила, что территория площадью в 266,55 га была передана байкерам «без обременений и возложения охранных обязательств», несмотря на нахождение на участке краснокнижных зеленых насаждений, водохранилища, а также объектов историко-культурного и археологического наследия. Тогда же в надзорном ведомстве сообщили и о нарушениях в установлении «размера арендной платы и вида разрешенного использования земельного участка». Генпрокуратура возложила необходимость исправления нарушения на местную прокуратуру, однако договор (с подписью тогдашнего губернатора Сергея Меняйло) так и не был приведен в соответствие с правовыми нормами.

Страсти между байкерами и горожанами накалились настолько, что в феврале текущего года Минобороны заявило о томи, что «Патриота» возле Гасфорты не будет. Это вывело конфликт на новый уровень, тут-то врио губернатора Дмитрий Овсянников и вспомнил о предписании прокуратуры и заявил о необходимости устранения нарушений в ранее заключенном договоре об аренде земельного участка у горы Гасфорта.

Между тем, был поднят вопрос и переносе «Патриота» вообще за пределы Севастополя.

Однако сегодня стало известно, что парк все-таки построят. Правда, в другом месте – на территории мемориального комплекса «30-я береговая батарея» возле поселка Любимовка.

«На прошлой неделе совместно с командующим Черноморским флотом Александром Витко и заместителем командующего войсками Южного военного округа была утверждена схема размещения объектов на первой площадке будущего парка – на 30-й береговой батарее», – сообщил Овсянников.

Подробности строительных работ будут обсуждаться 6 июня на совещании с участием командующего войсками Южного военного округа.

Однако участок у горы Гасфорта тоже не оставляют в покое: на Петербургском международном экономическом форуме власти Севастополя представили макет курорта «Балаклава-Грин», изготовленный в 2009 году – еще при Украине. в рамках проекта планируется создание элитной зоны отдыха на месте выработанного карьера Балаклавского рудоуправления. Также проект эко-курорта «Балаклава-Грин» предполагает строительство на территории у горы Гасфорта и озера 600 коттеджей и домовладений, универсальной крытой арены, конного клуба, гостиниц и мотелей, пляжной зоны, лодочной станции и супермаркетов.

Ряд экспертов полагает, что «Патриот» так упорно выпихивали с Гасфорты именно ради «Балаклавы-Грин».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 05.06.17

Детишкам на молочишко: в Крыму многодетная мать приторговывала марихуаной. / Мужчины, ау! Крым лидирует в России по количеству одиноких женщин. / Севастополь упал в экологическую «яму», Крым «ползет» вверх. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»