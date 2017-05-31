Севастополь не может забыть украинское прошлое: Балаклаву-Грин опять представят как перспективный проект

Публикации за 31.05.17

На Петербургском международном экономическом форуме Севастополь покажет макет курорта «Балаклава-Грин», изготовленный при Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», макет «Балаклава-Грин» был разработан украинской компанией «Смартхолдинг» в 2009 году. Этот же проект был представлен на общественных слушаниях в 2012 году. Так как украинские планы не были воплощены, «Балаклаву-Грин» представили в этом году на российском инвестиционном форуме в Сочи, причем как новый перспективный проект. Тогда в свое оправдание севастопольские госслужащие пояснили, что взяли из украинского проекта только «все самое лучшее». При этом макет практически на 100% похож на предыдущий.

По версии местных СМИ, после скандала, который разгорелся после показа украинского макета, был уволен руководитель департамента приоритетных проектов Севастополя Сергей Градировский. А сохранившие свои места севастопольские чиновники вновь решили представить украинский перспективный проект – теперь на Петербургском форуме, который состоится 1-3 июня.

Предполагается, что проект будет представлять лично ВРИО губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. Горожане считают, что в плюс ему это не пойдет.

Как сообщал «Новый День», в рамках проекта планируется создание элитной зоны отдыха на месте выработанного карьера Балаклавского рудоуправления. Также проект эко-курорта «Балаклава-Грин» предполагает строительство на территории у горы Гасфорта и озера 600 коттеджей и домовладений, универсальной крытой арены, конного клуба, гостиниц и мотелей, пляжной зоны, лодочной станции и супермаркетов.

При этом балаклавское рудоуправление, собственником которого остается теперь уже украинский олигарх Вадим Новинский, компания которого изначально разработала эко-проект, продолжает в судах оспаривать право собственности на эту землю.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 31.05.17

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