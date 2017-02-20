Ход адмиралом: в севастопольской предвыборной партии может сыграть тяжёлая политическая фигура

Публикации за 20.02.17

Предсказуемость итогов осеннего голосования на прямых выборах губернатора Севастополя под вопросом: конкуренцию временно исполняющему обязанности главы города-героя Дмитрию Овсянникову может составить настоящий герой и реальный политический оппонент, уважаемый как в регионе, так и в стране.

Об этом агентству «Новый День» рассказали осведомлённые источники, близкие к партии власти.

По словам одного из собеседников, среди рассматриваемых кандидатур предпочтение отдаётся командующему Черноморским Флотом адмиралу Александру Витко.

Необходимость выдвижения сильной альтернативной кандидатуры на губернаторских выборах в Севастополе вызвана рядом причин, рассказал источник, и главная из них имеет отношение даже не к текущему политическому сезону.

«Одно дело, чтобы выборы прошли бодро и одновременно спокойно, что называется, без сучка и задоринки, без лишних треволнений и политических потрясений, с предсказуемым итогом и желательно при хорошей явке... И совсем другое – какая социально-экономическая ситуация, а следовательно, политическая обстановка сложится в Севастополе в перспективе, накануне президентских выборов 2018 года. А это пока большой вопрос», – рассуждает собеседник агентства и добавляет, что предварительные итоги деятельности врио губернатора на своём посту больше разочаровывают, чем вдохновляют.

«Можно возразить, что полгода – не срок, и до осени у врио ещё есть время, чтобы проявить себя в качестве «крепкого хозяйственника». Но этот период как раз выпадает на предвыборную гонку, когда административный ресурс отвлекается на решение имиджевых и политических задач, а в хозяйственных вопросах приоритет отдаётся не серьёзным и застарелым проблемам, эффект от решения которых будет виден далеко не скоро, а скорее, косметическим, с быстрым «наглядным» результатом. Таким образом, есть риск, что и через полгода врио губернатора так и останется для федерального центра «тёмной лошадкой» в важном и знаковом регионе всего лишь за год до самых главных выборов в стране», – поделился «общим мнением» источник.

Что касается адмирала Витко, то он в Севастополе уже четвёртый год и все проблемы, как хозяйственные, так и внутриполитические ему хорошо известны. Кроме того, адмирал вполне способен успокоить вновь назревающую, по мнению ряда экспертов, политическую бурю в городе в связи с выборами в различные ветви власти, в том числе и будущие выборы в Заксобрание.

Другой важной причиной возможной ставки на Александра Витко собеседник назвал отсутствие на сегодня «в обойме» у севастопольских единороссов харизматичных и сильных политических фигур и общей кадровой и организационной слабостью региональной ячейки. Как известно, даже в Госдуму от местного отделения ЕР прошёл кандидат, которого партийцы не поддерживали солидарно.

По информации источника, в центральном аппарате «Единой России» пошли навстречу коллегам из региона и дали отмашку на проведение консультаций с сильными региональными лидерами и проведение праймериз по кандидатурам. Всё это, по мнению руководства ЕР, поможет повысить авторитет и влиятельность единороссов накануне выборов в важном субъекте РФ.

Между тем, опрошенные агентством «Новый День» эксперты осторожно комментируют возможность выдвижения Александра Витко кандидатом в губернаторы.

«Понятно, что для того чтобы участвовать в выборах ему придется подавать в отставку. Я не думаю, что в Севастполе будут соперничать между собой администрация президента и министерство обороны. Я думаю, что такие вопросы решаются несколько иначе, а не через вынесение на голосование в субъекте федерации. Мне кажется, что такое противостояние маловероятно, мне бы в это хотелось верить», – прокомментировал предположение политолог Андрей Никифоров.

Что касается личных и организационных качеств адмирала, то в них эксперт не сомневается: «Адмирал Витко – один из тех, кто составил бы по популярности конкуренцию господину Овсянникову».

В любом случае, если не говорить пока о Витко, по словам эксперта, Овсянников не будет в одиночку претендовать на пост губернатора и сейчас трудно назвать серьёзных оппонентов для врио.

В свою очередь, эксперт и историк Дмитрий Омельчук считает, что мнение севастопольцев о любом кандидате во многом зависит от недвусмысленной и демонстративной поддержки центра.

«Здесь вопрос в том, что в Севастополе несколько элитных группировок, имеющих очень серьезное влияние в городе. Одна из них – группировка Чалого. То, что их кандидат не прошел на выборах в Госдуму, это не говорит о том, что они потеряли влияние в городе. Думаю что кандидатура адмирала – это кандидатура, рекомендованная сверху и если его будут поддерживать по команде вместо организации Единой России, то у него все шансы выиграть...

Система построена таким образом, что если будет дана команда поддержать, то его поддержат и сделают так, что горожане полюбят Витко. Будет ли он любимым губернатором после победы – это еще вопрос. Я не готов сегодня назвать какую-то альтернативу в городе, потому что на самом деле особенность севастопольцев в том, что они хорошо объединяются, когда нужно кого-то свалить и совершенно беспомощны, когда нужно выбрать нового лидера в городе», – резюмировал эксперт.

Симферополь, Илья Пелехов

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