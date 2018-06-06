Олега Николаева сняли с должности главы Корпорации развития Севастополя

Совет директоров Корпорации развития Севастополя расторг контракт с ее руководителем Олегом Николаевым – работу Корпорации под его руководством признали неэффективной.

Сам Николаев, назначенный на эту должность в июне 2017 года, информацией о своем увольнении не располагает: корреспонденту РИА «Новый День» теперь уже бывший глава Корпорации сообщил, что прочитал об этом в Интернете.

«Мне никто ничего не сообщал и не звонил. Ни (вице-губернатор) Илья Вячеславович Пономарев, ни (губернатор Дмитрий) Овсянников, ни (директор департамента экономического развития) Андрей Саносян», – сказал Николаев, добавив, что находится в Москве.

По его словам, трудовые отношения с ним вполне могли разорвать в одностороннем порядке, так как это предусматривает законодательство. Одной из возможных причин увольнения он назвал ближайшее рассмотрение поданного Корпорацией иска по защите деловой репутации в отношении Пономарева и правительственного телеканала Севастополя.

«Возможно, меня решили уволить, чтобы этот иск не рассматривался. Иск – от Корпорации. Вновь назначенный директор сможет его отозвать», – предположил Николаев.

Напомним, вице-губернатор Пономарев объявил о неэффективной работе Корпорации, поставив под сомнение качество привлекаемых инвесторов. А также заявил о намерении обратиться в силовые структуры с требованием проверить контракт Николаева. По данным СМИ, есть две версии этого документа, одна из которых предусматривает дополнительные выходные – 15 дней за переработки, компенсацию на оплату квартиры, а также выплату в размере десяти окладов в случае досрочного расторжения контракта. Сам же Николаев утверждает, что его зарплата составляет 8 тысяч рублей, а информация про использование им средств Корпорации для перемещения по стране и оплаты проживания в гостиницах – ложь.

Отметим, что Николаева считают сторонником экс-спикера Заксобрания Севастополя Алексея Чалого. Его назначение на должность главы Корпорации связывали с попыткой Овсянникова договориться с местными элитами, доверив одному из их представителей заниматься привлечением инвестиций в город. Однако, как предположил политолог Павел Никаноров, губернатор «больше не видит в Николаеве ни угрозы, ни пользы».

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 06.06.18

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