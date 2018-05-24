Правительство Севастополя перетянуло на себя крупных инвесторов

Крупными и самыми значимыми инвестиционными проектами в Севастополе будут заниматься чиновники правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Корпорации развития Севастополя, которую возглавляет Олег Николаев, доверили сопровождать проекты, инвестиции по которым не превышают 100 миллионов рублей.

Сегодня правительство утвердило регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна», который определяет, что уполномоченным органом по осуществлению единой инвестиционной политики является департамент экономического развития. Чьи сотрудники и будут заниматься сопровождением проектов стоимостью свыше 100 миллионов рублей на всех стадиях подготовки и реализации.

Как уже сообщал «Новый День», в правительстве города раскритиковали работу Корпорации развития Севастополя, обвинив ее в неэффективности и неисполнении целевых показателей. В тоже время Олег Николаев не согласился с критикой, которую озвучил вице-губернатор Илья Пономарев, и обратился в суд, чтобы защитить деловую репутацию.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 24.05.18

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