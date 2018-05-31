Депутаты Севастополя «забили» на президента России

Севастопольцы вынуждены судиться, чтобы отстоять права президента РФ Владимира Путина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 31 мая исполняется ровно два года с тех пор, как Законодательное собрание присвоило Путину звание почетного гражданина города, однако чиновники до сих пор не удосужились поместить его имя на доске почета и в книге почетных граждан города.

Общественники неоднократно призывали чиновников исправить допущенные промахи, но их требования не были выполнены. В итоге члены общественной инициативы «Наш Севастополь» обратились в суд с иском, в котором просили признать незаконным бездействие спикера Заксобрания Екатерины Алтабаевой.

Стоит отметить, что в суд нельзя обращаться в интересах третьего лица, которым в данном случае является президент, поэтому в иске было указано, что нарушены права соавтора общественной инициативы «Наш Севастополь» и члена Общественной палаты Севастополя Ольги Дроновой, которая в соответствии с законом, имела право присутствовать на церемонии награждения Путина.

Общественница ходатайствовала о привлечении к делу третьих лиц – депутатов Законодательного собрания и представителей правительства Севастополя, чьи права также, по ее мнению, были нарушены, но суд не принял во внимание ее доводы.

По словам Дроновой, она надеялась, что линия защиты Алтабаевой предпочтет путь переговоров и согласования, но вместо поиска выхода из сложившегося положения, сторона ответчика попыталась доказать, что истица вовсе не является потерпевшей. В итоге севастопольский суд своим решением оставил без удовлетворения административный иск Дроновой, так как она не смогла доказать, что является общественницей.

«Суд посчитал, что я не имею законных оснований полагать, что как член Общественной палаты Севастополя должна присутствовать на торжественном мероприятии вручения регалий президенту РФ», – негодует Дронова.

«Если мне достаточно трудно доказать, что именно я как представитель общественности могу присутствовать на торжественном вручении, то сомнений в отношении депутатов и правительства быть не может: закон дает однозначную редакцию, – рассказала РИА «Новый День» Дронова и добавила, что депутаты не поддержали общественницу и в суд не обратились.

В итоге представительница городской Общественной палаты подала апелляционную жалобу, рассмотрение которой назначено на 5 июня.

Как сообщал «Новый День», решение присвоить президенту РФ статус почетного гражданина города-героя было принято еще в мае 2016 года. Тогда же и вскрылась первая проблема: доску почета Путину придется делить с президентом Украины Леонидом Кучмой, который высказывался за проведение военных действий в Донбассе. При этом фамилия Кучмы расположена в верхней части доски почетных граждан, а президенту России досталось бы место в конце списка. В результате места для имени президента РФ не нашли вообще.

Севастополя, Анастасия Зук

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