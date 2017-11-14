Севастопольцы обвиняют местных чиновников в неуважении к Путину

Севастопольские общественники написали заявление в прокуратуру и требуют поместить имя президента России на доске почета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на то, что с момента присвоения Путину статуса почетного гражданина Севастополя прошло почти полтора года, местные власти до сих пор не удосужились поместить его имя на доску почета. «Когда наши чиновники хотят заняться самопиаром, то они часто вспоминают о президенте, но когда речь идет о том, чтобы выполнить законы и отдать дань уважения человеку, благодаря которому Севастополь стал частью РФ, то это дело до конца они довести не могут. Владимир Владимирович несколько раз был у нас в Севастополе, правда, после того как он стал почетным гражданином ему так и не вручили ни грамоту, ни удостоверение», – рассказала РИА «Новый День» соавтор инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова и добавила, что такое отношение к президенту – это жест «халатности чиновников».

Кстати, по словам общественницы, имя Путина не занесли ни в книгу почетных граждан города, ни список имен почетных граждан, размещенный на официальном сайте Заксобрания.

«Например, о Чалом и его роли в «Крымской весне» на сайте Заксобрания написано очень много, тогда как о президенте, который принял политическое решение и принял Крым и Севастополь в состав России, практически нет информации», – посетовала Дронова. В общественной инициативе «Наш Севастополь» уверены, что после обращения в прокуратуру чиновники все же выполнят свои обязанности и воздадут Путину все положенные почести.

Как сообщал «Новый День», решение присвоить президенту РФ статус почетного гражданина города-героя было принято еще в мае 2016 года. Тогда же и вскрылась первая проблема: доску почета Путину придется делить с президентом Украины Леонидом Кучмой, который высказывался за проведение военных действий в Донбассе. При этом фамилия Кучмы расположена в верхней части доски почетных граждан, а президенту России досталось бы место в конце списка. В результате места для имени президента РФ не нашли вообще.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 14.11.17

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