Матвиенко: Конфликт ветвей власти в Севастополе разрешится на выборах в Заксобрание

Острое политическое противостояние в Севастополе между губернатором и Заксобранием вновь привлекло внимание председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Как сообщал «Новый День», полугодовой конфликт правительства и депутатов Заксобрания Севастополя достиг своего апогея: в начале недели глава города Дмитрий Овсянников недвусмысленно намекнул местным парламентариям, что найдет «способ, как развиваться дальше без такого неэффективного манипулятивного органа, как Заксобрание». Позже губернатор и вовсе отозвал своего представителя в Законодательном Собрании. Матвиенко озабочена тем, что стороны конфликта ведут себя подобным образом и не могут найти общий язык. «Что это: детский сад, песочница, что ли, игрушки друг у друга отнимают? Это субъект Российской Федерации», – негодует спикер. Комментируя разлад между представителями исполнительной и законодательной власти, Матвиенко настоятельно рекомендовала «рассорившимся» не выяснять отношения публично.

По ее словам, полностью можно будет решить разногласия конфликтующих в сентябре следующего года, когда состоятся выборы в Заксобрание. «Я думаю, что на выборах будет самая хорошая проверка отношения людей к конкретным депутатам, их позиции, их деяниям», – заключила спикер Совета Федерации.

Правда, у Матвиенко не стали уточнять, в чью пользу разрешится конфликт: Алексея Чалого, за которым стоит большая часть депутатов, или губернатора, который пока не заручился поддержкой большинства парламентариев.

Севастополь, Анастасия Зук

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