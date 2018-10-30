В Севастополе сорваны общественные слушания по бюджету – Чалый готовится к выборам

Депутаты Законодательного собрания Севастополя сорвали процедуру публичных обсуждений трехлетнего бюджета города.

Такое мнение корреспонденту РИА «Новый День» высказал лидер общественной инициативы «Наш Севастополь», севастопольский политик Олег Гасанов.

Спикер ЗакСо Екатерина Алтабаева, которую относят к команде депутата Алексея Чалого, сегодня не позволила порядка 50 общественникам, представителям предприятий и рядовым севастопольцам, проявившим интерес к проекту бюджета, присутствовать в зале парламента при обсуждениях. Причиной, по которой руководитель ЗакСо отказала горожанам, стал регламент, предусматривающий предварительную регистрацию.

Олег Гасанов напомнил, что обсуждения являются неотъемлемой частью бюджетного процесса – так же как и подготовка, и принятие документа. И присутствовать на них могут, как и обычные граждане, так и предприниматели, общественники и другие представители гражданского общества. При этом, по его словам, предусматривается не только предварительная регистрация участников, но и возможность зарегистрироваться в день обсуждений.

«Аппарат Законодательного собрания, ссылаясь на распоряжение председателя Екатерины Алтабаевой и руководителя бюджетной комиссии Вячеслава Аксенова (еще один депутат из «группы Чалого» – прим. «НД»), отказался пропустить на данные публичные слушания граждан. Я просил представителей аппарата Законодательного собрания обратиться к Екатерине Алтабаевой или Вячеславу Аксенову, для того, чтобы они вышли к людям до начала проведения публичных слушаний. Пояснили свою позицию, услышали контраргументы и каким-то образом не допустили возникновения точки очередного социального напряжения в гражданском обществе Севастополя», – рассказал Олег Гасанов.

Однако представляющие интересы Чалого в ЗакСо депутаты отказались от встречи с севастопольцами. По словам Олега Гасанова, в итоге на обсуждениях присутствовало 11 из 24 депутатов, а само мероприятие стало «имитацией публичных слушаний в полупустом зале». Места где могли разместиться общественники – пустовали.

Стоит отметить, что накануне принятия первого в истории Севастополя трехлетнего бюджета в конце 2017 года в ЗакСо произошел скандал, совпавший с активизацией Чалого и его внезапным появлением в парламенте, после долгого отсутствия. Олег Гасанов не исключает, что часть депутатов, в угоду своим интересам, просто используют бюджетный процесс для политических игрищ.

«Я предполагаю, что это связано с наступающим 2019 годом. Предстоящий год – это год выборов в Законодательное собрание. Уже ни для кого не секрет, что конфликт между законодательной и исполнительной ветвями власти в Севастополе не только не затихает, но и усиливается. Все последние годы принятие бюджета определенная группа депутатов Законодательного собрания использовала в качестве политической борьбы, инструмента шантажа исполнительной ветви власти. Я думаю, что большинство из этих людей, очень бы хотели сохранить свои «теплые» места в креслах депутатов Законодательного собрания. Срыв обсуждений бюджета – это один из элементов предвыборной кампании определенно ангажированной группы депутатов Законодательного собрания», – уверен политик.

Напомним, споры представителей севастопольского правительства и парламента сопровождают периодические скандалы, приковывающие внимание федерального центра и вызывающие раздражение у местных жителей. При этом некоторые нападки депутатов на правительство эксперты оценивают как политический обман населения: парламентарии, не достигшие значимых результатов за время пребывания в статусе депутатов, желают сохранить за собой нынешние места и активно критикуют местных чиновников. Тем самым, необоснованно выставляя себя некими «защитниками» интересов севастопольцев.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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