Погорел на работе: правительство Севастополя лишилось крупного земельного взяточника

В Севастополе задержан один из руководителей департамента по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО) правительства города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника управления земельных отношений, который подозревается в покушении на получение взятки в крупном размере.

Управление возглавляет Сергей Прямков, одновременно занимающий должность заместителя директора департамента.

По данным СМИ, ранее он работал начальником отдела управления государственного земельного надзора Росреестра. В середине сентября Прямков стал участником одного из скандалов, связанных с противостоянием правительства и Законодательного собрания Севастополя. Спикер парламента Екатерина Алтабаева отказала ему в выступлении и возможности представить законопроект, из-за того что в документах сессии был указан другой докладчик.

По информации управления Следкома по Севастополю, к Прямкову в августе от имени председателя правления товарищества собственников недвижимости обратился бывший сотрудник ДИЗО. Он попросил оказать содействие в согласовании акта по определению границ земельного участка товарищества и пообещал денежное вознаграждение. Прямков не стал отказывать бывшему коллеге, согласовал необходимые документы и передал копию акта через посредника председателю правления.

«21 сентября в одном из кафе города посредник получил от председателя товарищества денежные средства в размере 1 миллиона рублей, из которых 500 тысяч намеревался передать чиновнику, а остальные присвоить себе. Однако посредник был лишен реальной возможности передать полученные деньги чиновнику, так как преступные действия были пресечены сотрудниками УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю», – говорится в сообщении регионального управления Следкома.

Следователи возбудили уголовное дело и в отношении посредника – ему инкриминируется покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере.

Стоит отметить, что информация о задержании Прямкова накануне появилась в СМИ. Однако в правительстве Севастополя и управлении Следкома не стали спешить с тем, чтобы подтвердить или опровергнуть это.

Обратившемуся за комментарием корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора порекомендовали позвонить в Следком, сославшись на отсутствие информации о задержании одного из начальников ДИЗО. Однако и в СК не стали комментировать задержание Прямкова, заявив, что без официально опубликованной информации на сайте управления, – не будет и комментариев.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 24.09.18

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