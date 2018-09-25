В Севастополе выбрали меру пресечения для пойманного на крупной взятке земельного чиновника

Суд определил меру пресечения для заместителя директора департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Сергея Прямкова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура поддержала ходатайство следователя, по которому чиновник на протяжении двух месяцев будет находиться под стражей.

Напомним, о задержании Прямкова, совмещающего должность замдиректора ДИЗО и начальника управления земельных отношений, накануне сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Он подозревается в покушении на получение взятки в крупном размере.

Вознаграждение Прямкову пообещал бывший коллега, попросив от имени председателя правления товарищества собственников недвижимости согласовать акт по определению границ земельного участка. Документы были подготовлены, копию акта он передал через посредника, который должен был за это отдать Прямкову 500 тысяч рублей и столько же решил оставить себе, из полученной от председателя товарищества миллиона.

«Довести до конца свой преступный умысел, направленный на получение взятки в крупном размере не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку его незаконные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», – напомнили в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело было возбуждено и в отношении посредника – ему инкриминируется покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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