Это даже не КПСС! «Единую Россию» в Севастополе сравнили с масонами

Позиции «Единой России» в Севастополе могут серьезно ослабнуть, если в руководстве партии в Москве проигнорируют проблемы в региональном отделении организации.

Такое мнение РИА «Новый День» выразила лидер общественной инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова.

Напомним, член «Единой России», севастопольский общественник Олег Гасанов выступил с критикой руководства региональной ячейки организации. По его мнению, севастопольцы перестали верить в то, что партия способна отстаивать их интересы. При этом из организации выгоняют активистов, которые пользуются авторитетом у населения, за реальный вклад в развитие города. Гасанов призвал главу партии в Севастополе Бориса Колесникова уйти в отставку, не дожидаясь конференции организации.

Среди тех, от кого решили «избавиться» в партии, оказалась и Ольга Дронова, которая ранее официально числилась в рядах сторонников организации. По ее словам, любой член «Единой России» в Севастополе может быть выгнан из партии, если его мнение не совпадает с позицией руководства.

«На сегодняшний день в севастопольском отделении «Единой России» мы видим совершенно безликих людей, никак не проявивших себя ни в общественной, ни в политической деятельности. Которые не имеют никакого авторитета у горожан, потому что, чтобы его заработать, надо, по меньшей мере, работать с людьми, слушать их», – убеждена Дронова.

Главный принцип, по ее словам, которого придерживаются в верхушке партии в городе – исключительная лояльность к власти. Поэтому в организации не спешат рассказывать о своей позиции по важным и острым вопросам в Севастополе.

«Партия в Севастополе превратилась в закрытый клуб, который объединен исключительно личной лояльностью к правящей верхушке. Это даже не КПСС, это какая-то масонская ложа!», – заявила общественница.

По мнению Дроновой, провалы в работе партии уже «принесли первые результаты» – на недавно прошедших дополнительных выборах в совет Гагаринского муниципального района победили самовыдвиженцы, ранее состоявшие в «Единой России». Дальше, как предполагает общественница, ситуация для организации только ухудшится.

«В Москве не могут не знать о провале «Единой Росси» на муниципальных выборах в Севастополе. Поэтому, если партия не хочет проиграть и потерять свои позиции на выборах в Законодательное собрание в следующем году, то, конечно же, там должно быть принято решение о переформатировании регионального отделения, чтобы не потерять время», – резюмировала Дронова.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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