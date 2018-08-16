Приехал ревизор: генсек «Единой России» Турчак нагрянул в Севастополь наводить партийно-хозяйственный порядок

В Севастополь прибыл секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», приезд партийного руководителя связывают с предстоящими выборами в Законодательное собрание города. Значительная часть народных избранников в Севастополе получили места в парламенте как члены «Единой России», однако фактически они представляют две политические группы. Одна из которых демонстрирует относительную лояльность к правительству города, а члены другой – так называемой «группы Чалого», сторонники бывшего спикера Заксообрания, – занимают кардинально противоположную позицию в отношениях с губернатором Севастополя. Отсутствие единой позиции у парламентариев по главным вопросам привели к расколу фракции, что сопровождается периодическими громкими скандалами.

«Наша главная задача – чтобы партия подошла к сентябрьскому избирательному циклу 2019 года консолидировано, любые противоречия должны быть устранены. А любые дискуссии, безусловно, должны закончиться представлением единых выработанных решений, которые послужат дальнейшему развитию города и горожан», – цитирует официальный сайт партии Турчака.

Стоит отметить, что секретарь партии до визита в Севастополь посетил Крым, где провел одновременную встречу с главой республики Сергеем Аксеновым и спикером регионального Госсовета Владимиром Константиновым. Но в Севастополе руководители города подобного единства не показали: Турчак отдельно встретился с губернатором Дмитрием Овсянниковым и спикером Заксобрания Екатериной Алтабаевой. Отметим, что губернатор после разговора с секретарем партии предположил, что «консенсус будет достигнут». Однако его позитивный прогноз разделяют не все эксперты.

«Партия в городе разобщена, и в центрисполкоме с одной стороны надеются, что «чаловцы» не пойдут на выборы в ЗакСоб-2019, а с другой – опасаются, что сам Чалый может разбросать свои кандидатуры по спискам и мажоритарщикам от КПРФ, «Родины» и «Партии Роста». Овсянников против допуска «чаловцев» в списки «ЕР», но пытается избежать ответственности за исход предстоящей кампании», – говорится в сообщении Telegram-канала «Крымский канал».

Согласно прогнозу канала, «вояж Турчака в Севастополь проблемы никак не решит». В то же время, по информации инсайдеров, партийный список для выборов в Госсовет Крыма на следующий год уже почти сформирован.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 16.08.18

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