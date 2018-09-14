Зачем приезжал Турчак? Севастопольский единоросс заявил о полном вырождении региональной организации ЕР

Лидер общественной инициативы «Наш Севастополь», член партии «Единая Россия» Олег Гасанов сделал заявление, в котором разгромно раскритиковал руководство региональной ячейки организации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Гасанов уверен, что партия в Севастополе теряет авторитет и доверие севастопольцев, разочарованных неспособностью единороссов защитить их интересы.

«К сожалению, вынужден признать, что в севастопольском региональном отделении ВПП «Единая Россия» не все благополучно. Сформированное на волне революционных событий 2014 года региональное отделение создавалось фактически «с чистого листа», в связи с чем в руководство попало много «случайных людей». Прошло более четырех лет, но ситуация в севастопольском региональном отделении далека от спокойной. Руководство утратило контроль над ситуацией, погрязло в скандалах и конфликтах, демонстрирует неспособность к созидательной, системной работе», – написал на своей странице в Facebook Гасанов.

Он напомнил, что большинство депутатов Законодательного собрания города – представители «Единой России». При этом из-за раскола внутри фракции (часть из депутатов являются активными сторонниками бывшего спикера ЗакСо Алексея Чалого, по сути возглавляющего обособленную группу в парламенте – прим. «НД»), по словам Гасанова, «партия словно находится в оппозицинном меньшинстве». Общественник также утверждает, что в Севастополе не работают проекты партии «Молодая гвардия «Единой России» и «Сторонники «Единой России».

«Самое главное, утрачена связь с гражданами и рядовыми членами партии, идет массовый выход из партии членов, не согласных с политикой руководства регионального отделения. Под надуманными предлогами, а в случае со мной, путем откровенной фальсификации документов, из рядов партии, с должностей в партийных проектах региональным руководством партии «убраны» убежденные партийцы, лидеры общественного мнения, пользующиеся авторитетом у избирателей», – отметил Гасанов, добавив, что в организации пытаются не допустить честной конкуренции среди ее членов.

Напомним, в июле пресс-служба регионального отделения партии сообщила об исключении из своих рядов сторонников Олега Гасанова, обвинив его в дискредитации партии, а также в том, что он никак себя не проявил в этом статусе. В организации его упрекнули в том, что в 2017 году он решил избираться на довыборах в ЗакСо, якобы в обход устава. При этом, по информации севастопольских СМИ, на тот момент Гасанов действительно не имел статуса члена партии, а только сторонника, на которого устав не распространяется. А на момент заявления партии об исключении из рядов как сторонника, он уже был в статусе члена организации.

«Все последние выборные кампании после 2014 года прошли с откровенно низкими результатами. Отдельно стоит остановиться на осенней избирательной кампании 2018 года. Севастопольское региональное отделение с треском провалило довыборы в муниципальные советы. Результаты этих выборов – это оценка севастопольцев сегодняшнему руководству регионального отделения ВПП «Единая Россия». В нынешней ситуации считаю, что деятельность Бориса Колесникова и его окружения наносит ущерб интересам всей партии», – написал Гасанов, предположив, что руководитель ячейки Колесников должен добровольно уйти в отставку, не дожидаясь конференции.

В комментарии для РИА «Новый День» Олег Гасанов выразил надежду, что в руководстве партии в Москве примут изложенную им информацию к сведению, после чего последуют организационные выводы. Стоит отметить, что о проблемах «Единой России» в Севастополе в партийной верхушке отлично осведомлены: секретарь генерального совета Андрей Турчак посещал город в середине августа, потребовав от членов местной организации консолидации перед предстоящими выборами в ЗакСо.

Между тем, Гасанов не отрицает, что в случае отставки Колесникова именно он сможет возглавить партию в Севастополе: но не потому что таково «его желание», а если его выдвижение сочтут целесообразным члены организации.

«Я никоим образом не претендую на главенствующие роли в региональном отделении, и смысл моего поста не сводится к попытке реализовать самого себя. Он о беспокойстве по поводу той обстановки, которая сегодня царит в региональном отделении партии», – пояснил Гасанов агентству «Новый День», добавив, что в любом случае будет готов взять на себя ответственность за руководство ячейкой партии, если ему это предложат.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 14.09.18

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