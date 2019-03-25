КПРФ: Бездарные единороссы погрузили Севастополь в кризис

Партия власти за пять лет фактического руководства провалила все государственные программы в Севастополе и стала тормозом развития города.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сделал на митинге в городе-герое глава местной организации КПРФ Василий Пархоменко.

Пархоменко напомнил о непрекращающихся личных корыстных склоках между высокопоставленными единороссами в законодательной и исполнительной власти города, из-за чего в управлении Севастополем наблюдается хаос.

«Партия «Единая Россия», имея всю полноту власти в Севастополе, занимается только дележом властных полномочий, а не подъёмом жизненного уровня севастопольцев. Постоянная грызня между депутатами Заксобрания и Правительства города, провал федерально-целевых программ, нежизнеспособная общественная палата, низкие зарплаты, рост цен на продукты, тарифы, транспорт, коррупция, пенсионный геноцид – вот пятилетний итог правления бездарной «Единой России», – цитирует Пархоменко «ПолитНавигатор»..

Напомним, ранее лидер общественной инициативы «Наш Севастополь», член партии «Единая Россия» Олег Гасанов сделал заявление, в котором разгромно раскритиковал руководство региональной ячейки организации.

Как сообщал «Новый День», призывы представителей федерального центра к руководителям Севастополя, членам «Единой России», прекратить политическое противостояние не возымели эффекта.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 25.03.19

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