Униженная Поклонская публично ответила обидчикам-однопартийцам

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на упразднение комиссии парламента по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, которую она возглавляла.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Поклонская заявила, что реорганизация структур парламента не стала для нее неожиданностью.

Напомним, после того, как депутат единственная из фракции «Единой России» проголосовала против правительственной пенсионной реформы, ей пригрозили санкциями и «оргвыводами». Накануне в парламенте объявили об объединении комиссии Поклонской с комиссией по депутатской этике.

«Ранее публично обещанное наказание реализовать сегодня открыто было бы совсем накладно и, наверное, неудобно перед людьми, да и излишняя героизация в данном случае получилась бы. А так все буднично, оптимизируем работу путем реорганизации. Даже вроде как и повода нет о чем-то говорить», – написала Поклонская на своей странице в одной из социальных сетей.

При этом она выразила надежду, что новая объединенная комиссия парламента, руководитель которой еще не определен, будет рассматривать не только случаи недостойного поведения депутатов, но и владение активами за рубежом. Ранее она объявила о проверке нескольких парламентариев, заподозрив их в нарушении закона о противодействии коррупции.

«Со своей стороны постараюсь отследить судьбу всех кейсов, которые были собраны мной и рассмотрены на теперь уже точно последнем заседании комиссии по конфликту интересов. Хотя... как в известном фильме: смутные сомнения все-таки терзают... Очень хочется, чтобы эти материалы были добросовестно реализованы: по крайней мере, я сделала для этого все, что могла», – написала Поклонская на своей странице «ВКонтакте».

По мнению экспертов, на самом деле, госдумовские единороссы, дабы побыстрее упразднить комиссию, использовали «пенсионный бунт» Поклонской лишь как предлог – исключительно для отвлекающего медийного шума. Главное, что их напугало – расследования экс-прокурором фактов владения депутатами роскошной недвижимости за рубежом.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 13.09.18

Сюжет завораживает: в СБУ дописали дело о недобитом Бабченко. / Вступившихся за Крым украинских политиков могут лишить гражданства. / СБУ выдала ФСБ боевика, воевавшего на Украине и в Сирии. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»