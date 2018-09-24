«Во-первых, оставить возраст» – Поклонская сочла недостаточными пенсионные послабления Путина

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала об изменениях, которые она предложила учесть при принятии во втором чтении законопроекта по увеличению пенсионного возраста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поправки, предложенные депутатом, предполагают более радикальные смягчения, чем те условия, которые ранее внес на рассмотрение в Госдуму президент России Владимир Путин.

«Во-первых, оставить пенсионный возраст прежним, но при его достижении (то есть 55 и 60 лет соответственно) женщины и мужчины получают право самостоятельно выбирать: выйти на пенсию либо продолжать работу. При этом за полный трудовой год после достижения пенсионного возраста (55/60 лет) увеличивается размер пенсии к начисленной сумме на 3%. Ее выплата начинается после увольнения с работы по выходу на пенсию», – написала на своей странице в Facebook Поклонская.

По ее словам, в случае если ее предложение будет одобрено, граждане России сами будут заинтересованы в том, чтобы продолжать работать после достижения пенсионного возраста и получать повышенные выплаты.

«Те же, кто не в состоянии продолжать работать после указанного возраста, имеют право выхода на пенсию на общих условиях. С целью избежать фактов незаконного увольнения работодателями лиц, продолжающих работать, кроме предлагаемой уголовной ответственности, полагаю, целесообразно внести изменения в федеральное законодательство, регулирующее размеры страховых взносов в пенсионный фонд и в федеральные фонды социального страхования, предусмотрев льготы по отчислению работодателями взносов за работающих лиц указанной категории», – добавила депутат.

Напомним, поправки Путина предусматривают снижение изначально предложенного пенсионного возраста для женщин – с 63 до 60 лет (для мужчин глава страны заявленный возраст -65 лет, решил не снижать – прим. «НД»). А также выход на пенсию досрочно, в случае получения 37 лет стажа – для женщин, и 42 – для мужчин, и штрафы для работодателей, которые отказывают в приеме на работу гражданам предпенсионного возраста.

Поклонская считает, что условие по 37 годам стажа должно быть общим и независимым от возраста.

Как уже сообщал «Новый День», Поклонская стала единственной из фракции «Единой России», проголосовавшей против непопулярной правительственной реформы. После этого экс-прокурору пригрозили санкциями и «оргвыводами» за нарушение фракционной дисциплины. Затем было объявлено об объединении возглавляемой Поклонской комиссии по контролю за достоверностью доходов парламентариев с комиссией по депутатской этике, на пост руководителя которой от фракции был выбран Отари Аршба. Таким образом, депутат лишилась своего поста в парламенте.

Сама Поклонская заявила, что ожидала от коллег подобного хода, который позволит не допустить ее «героизации» перед избирателями.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 24.09.18

Погорел на работе: правительство Севастополя лишилось крупного земельного взяточника. / С Новым годом: в Симферополе закроют для проезда центральные улицы. / Северный фронт отменил бархатный сезон в Крыму. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»