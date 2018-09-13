Над Поклонской сгущаются тучи: рискует лишиться ещё одного поста в Госдуме

Известная депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, проголосовавшая против пенсионной реформы, может лишиться поста главы комиссии по контролю за достоверностью деклараций депутатов. Как заявила сегодня глава комитета по регламенту Ольга Савастьянова, эта структура, скорее всего, прекратит свое существование.

По словам парламентария, которые приводит «Газета.Ru», комиссию Поклонской планируется объединить с комиссией по депутатской этике – такое решение одобрили члены комитета по регламенту.

Как предполагается, в дальнейшем эта тема будет рассматриваться на пленарном заседании Госдумы. Объединенной комиссии будет назначен новый председатель. Отмечается, что им может быть и Поклонская, однако, по словам источника издания, близкого к руководству «Единой России», Поклонская все-таки лишится занимаемой в данный момент должности.

Ранее сообщалось, что Поклонская может лишиться поста заместителя руководителя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Причиной для обсуждения этого вопроса стало нарушение со стороны парламентария фракционной дисциплины – ранее она отказалась проголосовать за законопроект об изменениях параметров пенсионной системы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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