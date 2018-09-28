Она была не одна: среди крымских госдумцев нашёлся ещё один, у кого не поднялась рука на пенсионеров

Депутаты Госдумы, представляющие в парламенте интересы крымчан и севастопольцев, поддержали скандальный законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста для жителей России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего за пенсионную реформу проголосовали 332 депутата (против – 83 голоса, не голосовали – 35 депутатов).

Крымские единороссы, поддержавшие повышение пенсионного возраста – сплошь известные медийные персоны, в самых резких тонах критикующие бесчеловечный режим Порошенко: бывшие вице-премьеры крымского правительства Михаил Шеремет и Руслан Бальбек, экс-вице-спикеры парламента республики Константин Бахарев и Андрей Козенко, Светлана Савченко и депутат от Севастополя Дмитрий Белик.

Отметим, что бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская не стала менять свою позицию после критики однопартийцев и лишения поста главы парламентской комиссии: депутат стала единственной из фракции «Единой России», проголосовавшая против реформы.

Между тем, сказал «нет» законопроекту и другой крымчанин – Павел Шперов, представитель партии «ЛДПР».

Напомним, непопулярная реформа была поддержана парламентом республики. Спикер Владимир Константинов выступил с заявлением, что якобы большинство крымчан положительно оценивает предложение правительства России повысить пенсионный возраст. Целью законопроекта он назвал повышение пенсий и развитие экономики.

Как уже сообщал «Новый День», после принятия закона возраст выхода на пенсию для мужчин составит 65 лет, для женщин – 60. Также возможен досрочный выход на пенсию в случае получения 37 лет стажа для женщин, и 42 – для мужчин. Введены штрафы для работодателей, которые отказывают в приеме на работу гражданам предпенсионного возраста.

Смягчить изначальные условия реформы предложил президент России Владимир Путин. Однако его предложения показались Поклонской недостаточными и она направила свои поправки. В итоге ей пришлось голосовать против законопроекта в целом.

Ранее Поклонская уже отдала свой голос против реформы во время первого чтения. После этого ей пригрозили санкциями и «оргвыводами» за нарушение фракционной дисциплины. Затем было объявлено об объединении возглавляемой Поклонской комиссии по контролю за достоверностью доходов парламентариев с комиссией по депутатской этике, на пост руководителя которой от фракции был выбран Отари Аршба. Лишившись своего поста в парламенте, Поклонская заявила, что ожидала от коллег подобного хода.

Симферополь, Дмитрий Нестеренко

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